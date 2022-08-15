МИД призвал США не препятствовать выдаче виз участникам сессии ООН
Россия призывает Вашингтон не создавать препятствий в выдаче виз российским делегатам — участникам 77-й сессии Генеральной ассамблеи (ГА) ООН. Заявление пресс-службы МИД России передало ТАСС.
«Призываем американскую сторону строго придерживаться своих обязательств по соглашению между ООН и правительством США относительно месторасположения центральных учреждений ООН и добросовестно рассмотреть все визовые заявки», — говорится в заявлении.
В министерстве выразили надежду, что российские делегаты на 77-ю сессию Генассамблеи своевременно получат въездные визы в США.
«Наша делегация направляется в Нью-Йорк не для разъездов по городу, а для интенсивной работы в штаб-квартире ООН в рамках весьма насыщенной повестки дня», — отметили в МИДе.
77-я сессия Генассамблеи ООН пройдет с 20 по 26 сентября. В этом году встречу проведут в очном формате, в отличие от двух предыдущих лет, когда из-за пандемии COVID-19 некоторые выступления были записаны на видео. По поручению президента Владимира Путина российскую делегацию возглавит глава МИДа Сергей Лавров. Его выступление запланировано на 24 сентября.
С 26 февраля Лавров находится под американскими санкциями. Они запрещают ему въезд на территорию США, кроме случаев, специально определенных американскими властями.
Всего в делегацию войдут десять человек, среди которых заместитель главы МИДа Сергей Вершинин, председатель международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.