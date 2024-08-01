CBS сообщил, что в обмене России со странами Запада участвуют 24 человека
В обмене заключенными между Россией и странами Запада участвуют 24 человека, передает CBS News. В сделке участвуют США, Россия, Германия и еще три западных страны, сообщает канал.
По данным канала, обмен пока не состоялся.
В то же время CNN пишет со ссылкой на осведомленный источник, что масштабный обмен заключенными между США и Россией с участием нескольких стран уже начался.
По словам высокопоставленного представителя американской администрации, стороны договорились о передаче заключенных, ожидается, что вскоре их передадут США.
Днем 1 августа на фоне сообщений о возможном обмене из Москвы в Анкару вылетел Ту-204-300 с бортовым номером RA-64059 (номер рейса RSD939) специального летного отряда «Россия», который используется управделами президента. Кроме того, по данным сервиса FlightRadar, с военной базы Рамштайн в Германии в сторону Турции вылетел военно-транспортный самолет C-130J-30 Super Hercules (рейс HKY767).
Ожидается, что будут обменяны журналист Wall Street Journal Эван Гершкович и бывший американский морпех Пол Уилан, сообщает CBS. По его информации, в обмене также участвует журналистка Алсу Курмашева. Bloomberg пишет со ссылкой на источники, что Россия освободит оппозиционера Владимира Кара-Мурзу (признан иноагентом).
CNN также писал со ссылкой на источники, что российская сторона попросила включить в обмен заключенными с США бывшего сотрудника ФСБ Вадима Красикова, который приговорен в Берлине к пожизненному заключению за убийство гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили. По словам собеседников телеканала, просьба была передана по неофициальным каналам ФСБ.
В конце июля адвокаты нескольких осужденных в России по разным статьям сообщили, что их подзащитных увезли из СИЗО и колоний в неизвестном направлении. Об этом, в частности, заявили адвокаты правозащитника Олега Орлова (признан Минюстом иноагентом), экс-глав штабов Навального (эти штабы признаны экстремистскими организациями и запрещены в России) в Уфе и Томске Лилии Чанышевой и Ксении Фадеевой, художницы Александры Скочиленко и бывшего главы муниципального округа Красносельский Ильи Яшина (внесен в реестр иноагентов).
Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Ева Меркачева предположила, что это может быть связано с возможным «групповым обменом». Кремль не стал комментировать эту тему.
В декабре 2023 года президент России Владимир Путин рассказал о «непростом диалоге» с США по обмену заключенными. Он допустил возможность обменять Гершковича при условии «встречного движения со стороны партнеров».
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