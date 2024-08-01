От Абеля и Корвалана до Чапман и Бута: как проходили обмены заключенными
В последние дни пресса активно обсуждает возможность масштабного обмена заключенными между Россией и странами Запада. Среди имен называют журналиста Эвана Гершковича, разведчика Вадима Красикова, художницу Александру Скочиленко, оппозиционных политиков Илью Яшина и Владимира Кара-Мурзу (внесены в реестр иноагентов). РБК рассказывает о самых известных обменах прошлых лет
Февраль 1962 года. Обмен советского разведчика Рудольфа Абеля (Вильяма Фишера) на американского летчика Фрэнсиса Гэри Пауэрса, разведывательный самолет которого был сбит над территорией Советского Союза двумя годами ранее.
На фото — Глиникский мост (соединял подконтрольную ФРГ часть Берлина и восточногерманский Потсдам), на котором состоялся обмен. Впоследствии здесь состоялась еще серия обменов разведчиков, и мост стали называть «шпионским».
Октябрь 1963 года. СССР обменял американского студента Марвина Уильяма Макинена и арестованного еще в 1941 году американского иезуита Уолтера Чишека, обвиненных в шпионаже, на бывшего сотрудника ООН Ивана Егорова и его супругу Александру, арестованных в США по подозрению в разведывательной деятельности.
В декабре 1976 года генсек Коммунистической партии Чили Луис Корвалан, арестованный после устроенного Аугусто Пиночетом военного переворота, был обменян на советского политзаключенного Владимира Буковского и получил политическое убежище в СССР.
На фото — церемония встречи Корвалана во Внуково.
Апрель 1979 года. СССР освободил из-под стражи и передал США пятерых диссидентов — Александра Гинзбурга, Эдуарда Кузнецова, Марка Дымшица, Георгия Винса и Валентина Мороза. Их обменяли на осужденных в США агентов КГБ Вальдика Энгера и Рудольфа Черняева.
На фото — Вальдик Энгер (слева) и Рудольф Черняев.
Февраль 1986 года. Советского диссидента и будущего израильского министра Анатолия (Натана) Щаранского обменяли на чехословацких граждан Карела и Хану Керхеров, арестованных в США по обвинению в шпионаже на СССР.
На фото: Авиталь и Анатолий Щаранские после прибытия в Израиль, 11 февраля 1986 года.
Октябрь 1986 года. Главу корпункта журнала U.S. News and World Report Николаса Данилоффа, арестованного по подозрению в шпионаже, обменяли на пойманного в США офицера советских спецслужб Геннадия Захарова, который работал под прикрытием как сотрудник представительства СССР в ООН. В рамках той же сделки в США выслали основателя Московской Хельсинкской группы Юрия Орлова, осужденного в 1976 году за правозащитную деятельность.
Июль 2010 года. В международном аэропорту Вены прошел на тот момент крупнейший со времен холодной войны обмен заключенными между США и Россией. Вашингтон выдал Москве десятерых российских агентов: Анну Чапман, Владимира и Лидию Гурьевых, Михаила Васенкова, Наталью Переверзеву, Михаила Куцика, Андрея Безрукова, Елену Вавилову, Михаила Семенко и Вики Пелаез. В обмен Россия помиловала и отпустила четырех российских граждан, в том числе бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и ученого Игоря Сутягина (оба были осуждены за государственную измену).
Май 2016 года. Украинскую летчицу Надежду Савченко (на фото — в центре), которую в России приговорили к 22 годам за гибель российских журналистов в Луганской области, обменяли на россиян Евгения Ерофеева и Александра Александрова. На Украине их называли «бойцами ГРУ», они отбывали там срок за участие в военных действиях в Донбассе.
А через три года, в сентябре 2019-го, произошел еще один масштабный обмен заключенными между Россией и Украиной. С каждой стороны были выданы по 35 человек. Самые известные из них — российский журналист Кирилл Вышинский и украинский режиссер Олег Сенцов.
Апрель 2022 года. Американского морского пехотинца Тревора Рида, осужденного за нападение на российских полицейских, обменяли на российского летчика Константина Ярошенко (на фото), задержанного в 2010 году в Либерии и осужденного в США за контрабанду наркотиков.
Декабрь 2022 года. Россия обменяла осужденную за контрабанду каннабиса баскетболистку Бриттни Грайнер на Виктора Бута, который отбывал в США срок за торговлю оружием.
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