От Абеля и Корвалана до Чапман и Бута: как проходили обмены заключенными

Февраль 1986 года. Советского диссидента и будущего израильского министра Анатолия (Натана) Щаранского обменяли на чехословацких граждан Карела и Хану Керхеров, арестованных в США по обвинению в шпионаже на СССР.

На фото: Авиталь и Анатолий Щаранские после прибытия в Израиль, 11 февраля 1986 года.