Bloomberg узнал, что Россия освободит Кара-Мурзу
Россия в рамках обмена заключенными со странами Запада освободит оппозиционера Владимира Кара-Мурзу (признан иноагентом), пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
До этого агентство сообщало, что Москва также в рамках обмена освобождает корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича и бывшего морского пехотинца США Пола Уилана. Сейчас они направляются за пределы России, уточнил Bloomberg.
Утром 1 августа Fox News анонсировал обмен заключенными между Россией и западными странами. Среди участников обмена телеканал называл Гершковича, однако, кого передадут Москве, не уточнял.
Как передает CBS, всего в сделке России, США, Германии и других западных стран участвуют 24 человека.
Кара-Мурза был арестован в апреле 2022 года, его обвинили в госизмене, участии в деятельности нежелательной организации и распространении фейков о российской армии и приговорили к 25 годам тюрьмы. Осужденный называл это дело политическим.
5 июля его супруга Евгения Кара-Мурза сообщила о переводе политика в больницу Федеральной службы исполнения наказаний. Он страдал от полинейропатии нижних конечностей — множественного поражения периферических нервов, которое проявляется в виде параличей, нарушений чувствительности, трофическими и вегетососудистыми расстройствами. Адвокат Вадим Прохоров отмечал ухудшение состояния Кара-Мурзы во время пребывания под арестом. Власти западных стран призывали Москву освободить политика по гуманитарным причинам.
Президент России Владимир Путин рассказывал в декабре 2023 года о «непростом диалоге» с США по обмену заключенными. Он допускал возможность обменять Гершковича при условии «встречного движения со стороны партнеров».
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