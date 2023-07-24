Захарова назвала атаку дронов на Москву актом международного терроризма

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Атака беспилотников на Москву утром 24 июля — это акт международного терроризма, заявила RTVI официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Два беспилотника атаковали нежилые здания в Москве около 4:00 утра, пострадавших нет, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Удары пришлись по дому № 17 на Комсомольском проспекте (там находятся магазины, в том числе «Военторг») и бизнес-центру на проспекте Лихачева, сообщал ТАСС со ссылкой на экстренные службы. О беспилотниках на проспекте Лихачева и на Комсомольском проспекте также писали телеграм-каналы Mash, Shot и «112».

Столичные власти перекрыли движение по Комсомольскому проспекту и проспекту Лихачева.

Позже в Минобороны заявили, что ответственность за атаку несет Украина. В ведомстве сообщили о подавлении двух БПЛА средствами радиоэлектронной борьбы.

В 8:08 московский департамент транспорта сообщил о восстановлении движения по Комсомольскому проспекту — в сторону центра полностью, в сторону области действуют третья и четвертая полосы.