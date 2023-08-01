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Герасимов проверил пункт управления войск на запорожском направлении

Минобороны сообщило о проверке Герасимовым командного пункта на Запорожском направлении
Сюжет
Военная операция на Украине

Глава Генштаба Валерий Герасимов проверил передовой пункт управления группировки войск на запорожском направлении, сообщает Минобороны.

Он заслушал доклад командующего генерал-полковника Александра Романчука об обстановке, действиях украинских войск и выполнении российскими войсками задач на ореховском направлении, а также «обратил внимание на своевременное выявление противника, нанесение по нему превентивных ударов и ведение контрбатарейной борьбы».

Герасимов в январе 2023 года был назначен командующим объединенной группировкой войск на Украине, а его заместителями стали генерал армии Сергей Суровикин, главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков и замначальника Генштаба генерал-полковник Алексей Ким. В Минобороны уточняли, что назначение связано с повышением уровня руководства военной операцией.

В начале июня Герасимов находился на одном из передовых пунктов управления во время попытки наступления ВСУ на Южно-Донецком направлении, сообщало Минобороны. Российские власти с начала июня заявляют об отражении атак украинских войск, называют действия Киева безуспешными и говорят о больших потерях украинской стороны как в технике, так и в личном составе.

Минобороны России в конце июля сообщило, что отразило атаку украинских сил в направлении населенного пункта Работино (Токмакский район Запорожской области). Тогда же врио главы региона Евгений Балицкий говорил, что ВСУ пытаются прорвать оборону российских войск в Запорожской области, но столкнулись с «ожесточенным отпором» и несут большие потери. Особенно напряженной он назвал обстановку возле сел Работино (Токмакский район), Новоданиловка и Новопокровка (Ореховский район).

Теги
Валерий Герасимов Минобороны Запорожская область
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