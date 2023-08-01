Герасимов проверил пункт управления войск на запорожском направлении

Глава Генштаба Валерий Герасимов проверил передовой пункт управления группировки войск на запорожском направлении, сообщает Минобороны.

Он заслушал доклад командующего генерал-полковника Александра Романчука об обстановке, действиях украинских войск и выполнении российскими войсками задач на ореховском направлении, а также «обратил внимание на своевременное выявление противника, нанесение по нему превентивных ударов и ведение контрбатарейной борьбы».

Герасимов в январе 2023 года был назначен командующим объединенной группировкой войск на Украине, а его заместителями стали генерал армии Сергей Суровикин, главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков и замначальника Генштаба генерал-полковник Алексей Ким. В Минобороны уточняли, что назначение связано с повышением уровня руководства военной операцией.

В начале июня Герасимов находился на одном из передовых пунктов управления во время попытки наступления ВСУ на Южно-Донецком направлении, сообщало Минобороны. Российские власти с начала июня заявляют об отражении атак украинских войск, называют действия Киева безуспешными и говорят о больших потерях украинской стороны как в технике, так и в личном составе.

Минобороны России в конце июля сообщило, что отразило атаку украинских сил в направлении населенного пункта Работино (Токмакский район Запорожской области). Тогда же врио главы региона Евгений Балицкий говорил, что ВСУ пытаются прорвать оборону российских войск в Запорожской области, но столкнулись с «ожесточенным отпором» и несут большие потери. Особенно напряженной он назвал обстановку возле сел Работино (Токмакский район), Новоданиловка и Новопокровка (Ореховский район).