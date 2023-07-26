Минобороны сообщило об отражении атаки ВСУ на Запорожском направлении

ВСУ пытались атаковать в направлении Работино, там уничтожили два украинских танка, гаубицу и самоходную артиллерийскую установку. Запорожские власти ранее говорили о попытках украинских сил прорвать оборону в этом направлении

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российские военные отразили атаку украинских сил в направлении населенного пункта Работино (Токмакский район Запорожской области), а также продвинулись почти на 3 км на краснолиманском направлении. Об этом сообщило Минобороны в ежедневной сводке.

«На запорожском направлении в течение прошедших суток отражена атака противника в направлении Работино. Уничтожено два танка, гаубица «Гиацинт-Б», а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», — заявили в ведомстве.

Подразделениями 15-й мотострелковой бригады группировки войск «Центр» продвинулись до 3 км по фронту и 2,7 км в глубину обороны ВСУ.

Минобороны также отчиталось об ударах авиации и артиллерии по подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Малая Токмачка и Яблоково в Запорожской области. В районе населенного пункта Луговское уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу.

На южнодонецком направлении российские военные отразили атаку украинских сил в направлении населенного пункта Никольское Запорожской области. На донецком направлении российские подразделения успешно отразили четыре атаки противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Северное, Марьинка и Водяное в ДНР.

Ранее 26 июля врио главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ пытаются прорвать оборону российских войск в Запорожской области, но столкнулись с «ожесточенным отпором» и несут большие потери. Особенно напряженной он назвал обстановку возле сел Работино (Токмакский район), Новоданиловка и Новопокровка (Ореховский район).

Член главного совета запорожской администрации Владимир Рогов на прошлой неделе заявил, что украинская пехота и бронетехника, в том числе танки и бронемашины Bradley, пошли в наступление на ореховском направлении в Запорожской области, и там сейчас «очень горячо».