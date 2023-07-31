Балицкий сообщил о сокращении числа обстрелов Запорожской области вдвое

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Интенсивность обстрелов Запорожской области со стороны Украины снизилась вдвое, заявил в телеграм-канале врио главы региона Евгений Балицкий.

«За прошедшие сутки противник совершил 86 попыток обстрелять населенные пункты Запорожской области в пологовском, токмакском и васильевском направлениях. Интенсивность обстрелов уменьшилась вполовину», — написал он.

Несколько дней назад врио главы региона писал, что украинские подразделения стали чаще обстреливать населенные пункты в направлении городов Пологи, Токмак и Васильевка. За сутки 26 июля по ним пришелся 41 удар, говорил он.

Балицкий 20 июля назвал обстановку на пологовско-ореховском и времевском направлениях стабильной. Однако через неделю, 28 июля, охарактеризовал ее уже как напряженную. Российские подразделения контролируют времевское направление, заверил он.

ВСУ пытаются прорвать оборону российских войск в Запорожской области, но сталкиваются с «ожесточенным отпором» и несут большие потери, говорил врио главы региона. Об отражении украинских атак на запорожском направлении регулярно отчитывается Минобороны.

Бои в последнее время идут на Времевском выступе (по его имени получило свое название времевское направление). Это небольшая территория под контролем российских войск на возвышенности на стыке Запорожской области и ДНР.

Накануне член главного совета администрации региона Владимир Рогов сообщил, что российские силы перешли в контратаку на Времевском выступе и выбили ВСУ из села Старомайрское в ДНР. Позднее эту информацию подтвердил врио главы республики Денис Пушилин.