Балицкий сообщил о сокращении числа обстрелов Запорожской области вдвое

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

   

Лента новостей
Курс евро на 29 июля
EUR ЦБ: 99,96 (-0,26) Инвестиции, 28 июл, 18:28 Курс доллара на 29 июля
USD ЦБ: 90,98 (+0,96) Инвестиции, 28 июл, 18:28
Кремль ответил на данные о переговорах по Украине в Саудовской Аравии Политика, 12:52
Медведев написал о клоунах, манкуртах и «нежизнеспособной формуле мира» Политика, 12:51
Forbes назвал долларовыми миллиардерами владельцев Tether Крипто, 12:49
Губернатор пообещал поддержку канадскому хоккеисту в получении паспорта Спорт, 12:48
Песков заявил о всех возможных мерах защиты от атак беспилотников Политика, 12:48
Heineken заявила об обесценивании российских активов на €201 млн Бизнес, 12:48
Заряд будущего: пять причин хотеть электромобиль РБК и Evolute, 12:42
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
«Лучшее лекарство». Мадонна трогательно поблагодарила своих детей Life, 12:42
«Яндекс» оценил, как покупка квартиры влияет на траты россиян Недвижимость, 12:40
Кремль заявил об обеспокоенности событиями в Нигере Политика, 12:40
Глава IIHF объяснил задержку с решением по контракту российского вратаря Спорт, 12:39
Следствие не нашло следов диверсии в гибели главы МВД Украины Политика, 12:34
У меня все есть: как правильно распределять ресурсы в бизнес-процессах Pro, 12:31
Военная операция на Украине. Главное Политика, 12:31
Военная операция на Украине ,  
0 

Балицкий сообщил о сокращении числа обстрелов Запорожской области вдвое

Балицкий: интенсивность обстрелов Запорожской области со стороны ВСУ снизилась вдвое
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: София Гатилова / Reuters
Фото: София Гатилова / Reuters

Интенсивность обстрелов Запорожской области со стороны Украины снизилась вдвое, заявил в телеграм-канале врио главы региона Евгений Балицкий.

«За прошедшие сутки противник совершил 86 попыток обстрелять населенные пункты Запорожской области в пологовском, токмакском и васильевском направлениях. Интенсивность обстрелов уменьшилась вполовину», — написал он.

Несколько дней назад врио главы региона писал, что украинские подразделения стали чаще обстреливать населенные пункты в направлении городов Пологи, Токмак и Васильевка. За сутки 26 июля по ним пришелся 41 удар, говорил он.

Балицкий 20 июля назвал обстановку на пологовско-ореховском и времевском направлениях стабильной. Однако через неделю, 28 июля, охарактеризовал ее уже как напряженную. Российские подразделения контролируют времевское направление, заверил он.

ВСУ пытаются прорвать оборону российских войск в Запорожской области, но сталкиваются с «ожесточенным отпором» и несут большие потери, говорил врио главы региона. Об отражении украинских атак на запорожском направлении регулярно отчитывается Минобороны.

Бои в последнее время идут на Времевском выступе (по его имени получило свое название времевское направление). Это небольшая территория под контролем российских войск на возвышенности на стыке Запорожской области и ДНР.

Читайте на РБК Pro
Почему метавселенные никому не нужны в 2023 году
Убыточная толерантность: почему Disney уволила директора по равноправию
Алхимик или стратег: кто вы как лидер и чем это знание поможет бизнесу
Почему банки усложняют прием наличной валюты от россиян

Накануне член главного совета администрации региона Владимир Рогов сообщил, что российские силы перешли в контратаку на Времевском выступе и выбили ВСУ из села Старомайрское в ДНР. Позднее эту информацию подтвердил врио главы республики Денис Пушилин.

Балицкий сообщил о сокращении числа обстрелов Запорожской области вдвое
Балицкий сообщил о сокращении числа обстрелов Запорожской области вдвое

Теги
Евгений Балицкий ВСУ обстрел Запорожская область
Материалы по теме
Минобороны сообщило об отражении атаки ВСУ на Запорожском направлении
Политика
В Днепре и Запорожье прогремели взрывы
Политика
Авиация ударила по десяти местам скопления ВСУ на запорожском направлении
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter