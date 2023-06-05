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Генерал Герасимов был на «передовом пункте» во время наступления ВСУ

Минобороны: начальник Генштаба Герасимов был на передовом пункте при наступлении ВСУ

Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов находился на одном из передовых пунктов управления во время попытки наступления ВСУ на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

О попытке наступления ВСУ Минобороны сообщило ночью 5 июня. По данным ведомства, вооруженные силы Украины попробовали атаковать на пяти участках фронта.

В наступлении ВСУ были задействованы несколько механизированных и танковых бригад. Однако, «своих задач противник не добился, успеха не имел», сообщили в Минобороны России.

В январе 2023 года министр обороны Сергей Шойгу назначил генерала армии Валерия Герасимова командующим объединенной группировкой войск на Украине. Его заместителями были назначены генерал армии Сергей Суровикин, главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков и замначальника Генштаба генерал-полковник Алексей Ким.

Минобороны тогда уточняло, что назначение связано с повышением уровня руководства военной операцией на Украине.

Теги
Минобороны Валерий Герасимов
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