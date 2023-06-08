Российский командующий заявил об ожидавшемся наступлении ВСУ в Запорожье

Российские военные ожидали наступления ВСУ в Запорожье, поскольку разведка заранее вскрыла планы противника, утверждает генерал-полковник Александр Романчук

Video

Попытка наступления украинской армии на запорожском направлении не стала внезапной, как планировал Киев, заявил команzxдующий группировкой российских сил на этом направлении генерал-полковник Александр Романчук, видео его интервью опубликовало Минобороны в телеграм-канале.

«Своевременно силами войсковой разведки, подразделениями специального назначения, воздушной разведкой противник был вскрыт. <...> Противнику не удалось достичь внезапности в выполнении своей задачи», — отметил он.

Президент Владимир Путин поздно вечером 7 июня связывался с командующим войсками Южного военного округа Сергеем Кузовлевым, который доложил ему о ситуации на запорожском направлении, а утром 8 июня глава государства получил доклад начальника Генштаба Валерия Герасимова о результатах ночного боя, по итогам которого украинские войска отступили, рассказал генерал.

Речь идет о попытке прорыва обороны на запорожском направлении украинскими войсками в ночь на 8 июня, о которой ранее сообщал глава Минобороны Сергей Шойгу. В атаке с украинской стороны участвовали до 1,5 тыс. человек и 150 единиц бронетехники, однако российским силам удалось ее сорвать.

«Силами разведки противник был своевременно обнаружен, нанесен превентивный удар силами артиллерии, авиации и противотанковыми средствами», — рассказал Шойгу. По его словам, противник отошел с большими потерями — в результате двухчасового боя они составили 30 танков, 11 боевых машин пехоты и до 350 человек.

Член совета запорожской администрации Владимир Рогов также говорил, что ВСУ перешли в масштабное контрнаступление на этом направлении. Он заявил, что Киев «бросил максимальные силы» в регион, однако российские силы смогли остановить прорыв обороны, а украинская сторона понесла «колоссальные потери». Позднее Рогов написал, что российские военные отбили на запорожском направлении «три вала украинского «наступа».

8 июня Washington Post и ABC писали, что украинское контрнаступление началось и перешло в активную фазу. В Генштабе ВСУ опровергли эту информацию.