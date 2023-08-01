Риши Сунак призвал освободить Кара-Мурзу

Британский премьер раскритиковал решение суда, отклонившего жалобу на 25-летний приговор Владимиру Кара-Мурзе, и выразил поддержку оппозиционеру. Лондон ранее ввел санкции против шести россиян в связи с его делом

Риши Сунак (Фото: Anna Gordon / Reuters)

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал необоснованным решение апелляционного суда, который оставил в силе 25-летний приговор оппозиционеру Владимиру Кара-Мурзе (признан иноагентом).

«Отклонение апелляции Владимира Кара-Мурзы неоправданно. Он должен быть немедленно освобожден», — написал Сунак в Twitter, добавив, что Британия поддерживает оппозиционера и его семью. У Кара-Мурзы есть гражданство России и британское подданство.

Приговор оппозиционеру был вынесен 17 апреля. Его арестовали по делу о фейках об армии в апреле 2022 года. По версии следствия, Кара-Мурза, находясь в парламенте штата Аризона в США, «распространил под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию» о действиях российских военных на Украине, чем причинил «существенный вред» интересам России. Затем его обвинили в госизмене; канал RT передавал, что, по версии следствия, оппозиционер оказывал организациям из стран НАТО помощь, направленную против безопасности России. Дело о «нежелательной организации» было заведено в прошлом июле.

Кара-Мурза вину не признал и связал свое преследование с политическими мотивами. В последнем слове он сказал, что «такая сейчас в России цена за немолчание».

31 июля первый апелляционный суд отклонил жалобу на приговор, а Великобритания в тот же день ввела санкции против трех судей, двух прокуроров и эксперта по делу политика. Лондон ранее уже включил в черный список судью, следователей и сотрудников ФСБ, которые, по данным властей Британии, были «членами оперативной группы» следившей за политиком, когда тот был отравлен в 2015 и 2017 годах.

Санкции в связи с делом Кара-Мурзы также вводили Евросоюз и США.