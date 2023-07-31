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Война санкций ,  
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Британия ввела санкции против шести россиян из-за приговора Кара-Мурзе

Великобритания ввела санкции против шести россиян в связи с приговором Кара-Мурзе
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Война санкций
Лондон включил в санкционный список трех судей, двух прокуроров и эксперта по делу политика. Британия ранее уже вводила санкции в связи с делом Кара-Мурзы. Он получил 25 лет по обвинению в госизмене и фейках об армии
Владимир Кара-Мурза (включён Минюстом в реестр физлиц-иноагентов) во время рассмотрения жалобы на приговор в Первом апелляционном суде общей юрисдикции, Москва
Владимир Кара-Мурза (включён Минюстом в реестр физлиц-иноагентов) во время рассмотрения жалобы на приговор в Первом апелляционном суде общей юрисдикции, Москва (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Великобритания внесла в санкционный список шесть россиян в связи с приговором оппозиционеру Владимиру Кара-Мурзе (признан иноагентом), получившему 25 лет по обвинению в госизмене, участии в деятельности нежелательной организации и фейках про армию.

В список попали судьи Виталий Белицкий, Екатерина Дорохина и Наталья Дударь. Также санкции ввели в отношении прокуроров Бориса Локтионова и Анны Потычко. Кроме того, в список включили выступавшего свидетелем-экспертом по делу Кара-Мурзы Данилу Михеева.

Их активы в Британии будут заморожены.

Владимир Кара-Мурза — бывший председатель «Фонда Бориса Немцова за свободу», в 2015–2016 годах занимал пост заместителя главы Партии народной свободы, с сентября 2019 по февраль 2022 года вел передачу на «Эхе Москвы».

В апреле Мосгорсуд приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима по делам о госизмене и фейках об армии. Оппозиционер вину не признал и связал свое преследование с политическими мотивами. В последнем слове он сказал, что «такая сейчас в России цена за немолчание». В июле апелляционный суд оставил решение нижестоящей инстанции в силе.

После приговора Кара-Мурзе с критикой в адрес Москвы выступили США, Канада, Великобритания и ЕС. МИД России в ответ вызвал послов западных стран и выразил им протест, посчитав критику вмешательством во внутренние дела страны.

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Из-за преследования оппозиционера Евросоюз, США и Великобритания ввели санкции. Под британские, в частности, подпали судья Елена Ленская, следователи Андрей Задачин и Денис Колесников, а также сотрудники ФСБ Александр Самофал и Константин Кудрявцев. Двое последних, как заявили в Лондоне, были «членами оперативной группы, которая неоднократно следила» за политиком, когда тот был отравлен в 2015 и 2017 годах.

Кремль не стал комментировать приговор Кара-Мурзе. «Мы никогда не комментируем судебные решения. Не будем это делать и на сей раз», — заявлял пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев после введения Лондоном санкций заявил, что России «плевать» на это решение. По его словам, Британия была, есть и будет врагом Москвы до тех пор, пока «не уйдет в пучину морскую от волны, созданной новейшей системой российского оружия».

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Елена Чернышова
Владимир Кара-Мурза-младший приговор санкции против России Великобритания
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