Кремль счел «эмоциональной реакцией» задержание журналистов в Баку

Москва рассчитывает добиться освобождения журналистов Sputnik в ходе прямых контактов с Баку, заявил Песков. Он добавил, что такие меры по отношению к представителям СМИ не соответствуют общепринятым нормам и духу отношений стран

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Москва внимательно относится к информации о задержании российских журналистов в Баку и рассчитывает в «самое ближайшее время» добиться их освобождения в ходе прямых контактов с азербайджанской стороной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Так Песков ответил на вопрос, планируются ли в связи со сложившейся ситуацией контакты Москвы и Баку на высшем уровне. Он отметил, что подобные меры в отношении представителей СМИ «абсолютно не соответствуют общепринятым правилам и нормам и, конечно же, не соответствуют духу и характеру российско-азербайджанских отношений».

«Мы считаем, что все-таки вот эта эмоциональная, чрезвычайно эмоциональная реакция сменится непосредственно прямым общением, в ходе которого будут даны ответы на все поставленные вопросы», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, видят ли в Кремле риски эскалации в отношениях с Азербайджаном.

30 июня азербайджанская полиция пришла в редакцию издания Sputnik (входит в российский медиахолдинг «Россия сегодня») в Баку. Minval сообщил о задержании главы редакции Sputnik Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Minval и несколько других азербайджанских СМИ со ссылкой на источники написали, что были задержаны два сотрудника «Sputnik Азербайджан» — агенты ФСБ России.

МИД России вызвал посла Азербайджана в связи с «недружественными действиями» Баку. Песков уточнил, что «речь идет именно о журналистах».

1 июля агентство APA сообщило, что МВД Азербайджана после операции в редакции «Sputnik Азербайджан» возбудило уголовное дело о мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества, приобретенного преступным путем. По этому делу задержаны семь человек, двое арестованы, пишет агентство.

В феврале 2025 года Баку решил приостановить деятельность агентства, чтобы добиться паритета в деятельности госмедиа Азербайджана за рубежом и иностранных журналистов в стране. По словам пресс-секретаря МИДа страны Айхана Гаджизаде, агентство может получить аккредитацию только на одного корреспондента. Однако «Sputnik Азербайджан» не выполнил это решение и продолжил работать, писало издание Qafqazinfo.

Операция азербайджанской полиции в бакинской редакции «Sputnik Азербайджан» прошла на фоне обострения отношений между Москвой и Баку после гибели двух задержанных в ходе массовых рейдов в Екатеринбурге выходцев из Азербайджана. Задержания на Урале проходили в рамках дел об убийствах прошлых лет.

СК сообщил, что один из задержанных, по предварительным данным, скончался из-за сердечной недостаточности, а причины смерти второго устанавливаются. Тела погибших — братьев Зияддина и Гусейна Сафаровых — передали азербайджанской стороне. В Баку заявили, что в ходе судмедэкспертизы обнаружили у них множественные травмы, причиной смерти мужчин назвали посттравматический шок. Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело об убийстве.

МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах посольства России в стране Петра Волоковых и выразил ему протест из-за рейдов, «в результате которых были зверски убиты двое азербайджанцев, несколько человек получили тяжелые ранения, а девять человек были арестованы». Минкультуры Азербайджана объявило об отмене всех культурных мероприятий, запланированных совместно с Москвой.

В российском МИДе объясняли, что задержания проводились в рамках расследования уголовных дел по факту «тяжких преступлений». В Кремле заявили, что действия правоохранительных органов не должны быть поводом для дипломатических демаршей.