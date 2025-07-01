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В Азербайджане завели дело после смерти двух задержанных в Екатеринбурге

Генпрокуратура Азербайджана возбудила дело об умышленном убийстве при задержании в Екатеринбурге двух выходцев из страны после обнаружения на их телах травм. СК сообщал, что один из задержанных умер из-за сердечной недостаточности
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело после гибели двоих граждан страны — 60-летнего Гусейна Сафарова и его 55-летнего брата Зияддина Сафарова — после задержания в ходе рейда в Екатеринбурге.

По результатам судмедэкспертизы, проведенной в Баку, Гусейн Сафаров скончался в результате «посттравматического и постгеморрагического шока», а его брат — в результате «посттравматического шока, возникшего на фоне многочисленных полученных травм», говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Дело возбуждено по статьям 120.2.1, 120.2.4, 120.2.7, 120.2.9 (умышленное убийство двух или более человек, заведомо находящихся в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью группой лиц по предварительному сговору), 309.2 (превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия) и 293.3 (пытки или иное жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение или наказание, если эти действия повлекли по неосторожности смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Азербайджана.

В заявлении Генпрокуратуры утверждается, что травмы погибшие получили во время задержания «со стороны сотрудников правоохранительных органов Российской Федерации».

«Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики направит запросы о юридической помощи соответствующим государствам в соответствии с нормами международного права и обеспечит необходимое сотрудничество для эффективного проведения расследования и выявления и привлечения к ответственности преступников», — сказано в публикации.

Азербайджанская Генпрокуратура отмечает, что Гусейн Сафаров занимался малым бизнесом, а Зияддин Сафаров работал таксистом. Их называли владельцами ресторана «Каспий».

Братьев Сафаровых задержали вместе с другими азербайджанцами в ходе рейда в Екатеринбурге 27 июня в рамках расследования дел об убийствах, совершенных в 2001, 2010 и 2011 годах. Источник РБК в правоохранительных органах уточнял, что фигуранты дела «этнической преступной группы» также причастны к массовому отравлению контрафактным алкоголем на Урале в 2021 году, в результате которого погибли около 40 человек.

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Фото:Сергей Булкин / NEWS.ru / РБК

МИД Азербайджана заявил, что среди задержанных в Екатеринбурге есть погибшие и раненые, и попросил привлечь к ответственности причастных к насилию. СК позже сообщил, что один из задержанных умер, по предварительным данным, из-за сердечной недостаточности, а причины смерти второго устанавливаются. Их тела передали азербайджанской стороне.

МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах посольства России в стране Петра Волоковых и выразил ему протест из-за рейдов, «в результате которых были зверски убиты двое азербайджанцев, несколько человек получили тяжелые ранения, а девять человек были арестованы». В российском МИДе объяснили, что задержания проводились в рамках расследования уголовных дел по факту «тяжких преступлений». В Кремле заявили, что действия правоохранительных органов не должны быть поводом для дипломатических демаршей.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова попросила Генпрокуратуру проверить «законность и обоснованность задержания, соблюдения прав подозреваемых в совершении преступлений и потерпевших по уголовному делу». Омбудсмен рассказала, что к ней обратилась азербайджанская коллега Сабина Алиева.

На этом фоне Минкультуры Азербайджана отменило мероприятия, запланированные совместно с российскими государственными и частными учреждениями, из-за «целенаправленных убийств и насильственных действий» в отношении азербайджанцев.

30 июня азербайджанская полиция пришла в редакцию издания Sputnik (входит в российский медиахолдинг «Россия сегодня») в Баку. Несколько азербайджанских СМИ, в том числе Vesti.az, APA и Minval, со ссылкой на источники написали, что были задержаны два сотрудника «Sputnik Азербайджан» — агенты ФСБ России под прикрытием. После этого МИД России вызвал посла Азербайджана Рахмана Мустафаева из-за «недружественных действий Баку».

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