В Азербайджане завели дело после смерти двух задержанных в Екатеринбурге
Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело после гибели двоих граждан страны — 60-летнего Гусейна Сафарова и его 55-летнего брата Зияддина Сафарова — после задержания в ходе рейда в Екатеринбурге.
По результатам судмедэкспертизы, проведенной в Баку, Гусейн Сафаров скончался в результате «посттравматического и постгеморрагического шока», а его брат — в результате «посттравматического шока, возникшего на фоне многочисленных полученных травм», говорится в сообщении Генпрокуратуры.
Дело возбуждено по статьям 120.2.1, 120.2.4, 120.2.7, 120.2.9 (умышленное убийство двух или более человек, заведомо находящихся в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью группой лиц по предварительному сговору), 309.2 (превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия) и 293.3 (пытки или иное жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение или наказание, если эти действия повлекли по неосторожности смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Азербайджана.
В заявлении Генпрокуратуры утверждается, что травмы погибшие получили во время задержания «со стороны сотрудников правоохранительных органов Российской Федерации».
«Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики направит запросы о юридической помощи соответствующим государствам в соответствии с нормами международного права и обеспечит необходимое сотрудничество для эффективного проведения расследования и выявления и привлечения к ответственности преступников», — сказано в публикации.
Азербайджанская Генпрокуратура отмечает, что Гусейн Сафаров занимался малым бизнесом, а Зияддин Сафаров работал таксистом. Их называли владельцами ресторана «Каспий».
Братьев Сафаровых задержали вместе с другими азербайджанцами в ходе рейда в Екатеринбурге 27 июня в рамках расследования дел об убийствах, совершенных в 2001, 2010 и 2011 годах. Источник РБК в правоохранительных органах уточнял, что фигуранты дела «этнической преступной группы» также причастны к массовому отравлению контрафактным алкоголем на Урале в 2021 году, в результате которого погибли около 40 человек.
МИД Азербайджана заявил, что среди задержанных в Екатеринбурге есть погибшие и раненые, и попросил привлечь к ответственности причастных к насилию. СК позже сообщил, что один из задержанных умер, по предварительным данным, из-за сердечной недостаточности, а причины смерти второго устанавливаются. Их тела передали азербайджанской стороне.
МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах посольства России в стране Петра Волоковых и выразил ему протест из-за рейдов, «в результате которых были зверски убиты двое азербайджанцев, несколько человек получили тяжелые ранения, а девять человек были арестованы». В российском МИДе объяснили, что задержания проводились в рамках расследования уголовных дел по факту «тяжких преступлений». В Кремле заявили, что действия правоохранительных органов не должны быть поводом для дипломатических демаршей.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова попросила Генпрокуратуру проверить «законность и обоснованность задержания, соблюдения прав подозреваемых в совершении преступлений и потерпевших по уголовному делу». Омбудсмен рассказала, что к ней обратилась азербайджанская коллега Сабина Алиева.
На этом фоне Минкультуры Азербайджана отменило мероприятия, запланированные совместно с российскими государственными и частными учреждениями, из-за «целенаправленных убийств и насильственных действий» в отношении азербайджанцев.
30 июня азербайджанская полиция пришла в редакцию издания Sputnik (входит в российский медиахолдинг «Россия сегодня») в Баку. Несколько азербайджанских СМИ, в том числе Vesti.az, APA и Minval, со ссылкой на источники написали, что были задержаны два сотрудника «Sputnik Азербайджан» — агенты ФСБ России под прикрытием. После этого МИД России вызвал посла Азербайджана Рахмана Мустафаева из-за «недружественных действий Баку».
Читайте РБК в Telegram.
Минтруд показал проект календаря выходных дней в 2026 году
«Яндекс» отменил плату за большинство функций нейросети «Алиса»
С «Газпрома» предложили снять налоговую нагрузку по долгам Nord Stream 2
Трамп начал продавать духи в честь своих побед на выборах
Трамп заявил, что без субсидий Маску пришлось бы вернуться из США в ЮАР
Половина россиян назвала предосудительным свидание ради ужина
Верховный суд разъяснил, как делится купленная до брака квартира
В Госдуме объяснили, кто мог распространить слухи о заморозке вкладов
Уголовное дело против Ильи Варламова передано в суд
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов