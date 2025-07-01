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Общество ,  
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«Мираторг» ответил Азербайджану на уничтожение партии луковых колец

«Мираторг» не нашел патогенов в луковых кольцах, уничтоженных в Азербайджане
«Мираторг» не выявил несоответствия нормам пищевой безопасности в продукции «Мираторг Запад». Ранее Агентство по продовольственной безопасности Азербайджана сообщило об уничтожении партии луковых колец из-за патогенных бактерий
Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / РБК
Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / РБК

Проведенное на предприятии «Мираторг Запад» внутреннее расследование не выявило отклонений от санитарных нормативов и несоответствий санитарным требованиям технических регламентов Таможенного союза поставленной в Азербайджан партии замороженных луковых колец, сообщили РБК в компании «Мираторг».

Проверка была начата после того, как Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) заявило, что в поступившей из России партии замороженных луковых колец были обнаружены патогенные микроорганизмы. По этой причине была уничтожена 639-килограммовая партия луковых колец, сообщало Media.az.

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Фото:Агентство по продовольственной безопасности Азербайджана

«В результате исследований, согласно протоколам лабораторных испытаний готовой продукции по показателям безопасности в аккредитованном испытательном центре ФГБНУ «ВНИРО» (ЛЦ «АтлантНИРО»), отклонений не выявлено», — сообщили РБК в компании.

В «Мираторге» отметили, что в 2025 году продукция предприятия «Мираторг Запад» поставлялась в целый ряд стран, включая Белоруссию, Казахстан, Ирак, Киргизию, Молдавию, Армению, Грузию, Абхазию и другие государства. Однако ни в одном случае не было выявлено никаких несоответствий продукции нормам пищевой безопасности.

Отношения Москвы и Баку обострились в конце июня, после того как в России прошли массовые задержания азербайджанцев. МИД Азербайджана выразил России «решительный протест», заявив о погибших и пострадавших после рейдов. Российское внешнеполитическое ведомство заявило о «недружественных действиях» азербайджанской стороны в ответ на задержания российских журналистов в Баку.

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Азербайджан Мираторг Бактерии
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