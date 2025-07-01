«Мираторг» ответил Азербайджану на уничтожение партии луковых колец
Проведенное на предприятии «Мираторг Запад» внутреннее расследование не выявило отклонений от санитарных нормативов и несоответствий санитарным требованиям технических регламентов Таможенного союза поставленной в Азербайджан партии замороженных луковых колец, сообщили РБК в компании «Мираторг».
Проверка была начата после того, как Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) заявило, что в поступившей из России партии замороженных луковых колец были обнаружены патогенные микроорганизмы. По этой причине была уничтожена 639-килограммовая партия луковых колец, сообщало Media.az.
«В результате исследований, согласно протоколам лабораторных испытаний готовой продукции по показателям безопасности в аккредитованном испытательном центре ФГБНУ «ВНИРО» (ЛЦ «АтлантНИРО»), отклонений не выявлено», — сообщили РБК в компании.
В «Мираторге» отметили, что в 2025 году продукция предприятия «Мираторг Запад» поставлялась в целый ряд стран, включая Белоруссию, Казахстан, Ирак, Киргизию, Молдавию, Армению, Грузию, Абхазию и другие государства. Однако ни в одном случае не было выявлено никаких несоответствий продукции нормам пищевой безопасности.
Отношения Москвы и Баку обострились в конце июня, после того как в России прошли массовые задержания азербайджанцев. МИД Азербайджана выразил России «решительный протест», заявив о погибших и пострадавших после рейдов. Российское внешнеполитическое ведомство заявило о «недружественных действиях» азербайджанской стороны в ответ на задержания российских журналистов в Баку.
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