Пашинян счел нецелесообразным референдум о вступлении Армении в ЕС

Спикер армянского парламента ранее не исключил, что референдум о вступлении в ЕС может состояться уже скоро. Пашинян отметил, что пока в ЕС происходят процессы, «которые как минимум вызывают вопросы», так что это нецелесообразно

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Проведение референдума в Армении о вступления в ЕС сегодня является нецелесообразным, несмотря на то, что у народа республики есть европейские стремления. Об этом заявил армянский премьер министр Никол Пашинян на заседании «Армянского демократического форума», в котором в том числе принимали участие послы ЕС и США.

«Нам говорят, что мы должны провести референдум, чтобы показать, что народ поддерживает идею стать членом ЕС. Я сам говорил, что Армения готова быть настолько близко к ЕС, насколько ЕС считает это возможным. <...> Если мы проводим референдум, мы должны проводить кампанию. В таком случае люди будут задавать нам вопросы: как, когда, хочет этого ЕС или нет? Люди спросят, готов ли ЕС принять нас. Я не могу дать ответ на этот вопрос, потому что и внутри ЕС происходят процессы, которые как минимум вызывают вопросы, связанные с итогами выборов», — сказал Пашинян (цитата по ТАСС).

По его словам, он бы хотел видеть в Армении «институциональную демократию», и у страны осталась политическая воля для продолжения демократических реформ. «Почему, потому что мое убеждение на основе шестилетнего опыта заключается в том, что все изменения, которые были возможны в республике, в том числе в сфере демократии и прав человека, были осуществлены только благодаря политической воле», — подчеркнул политик.

Вместе с тем он отметил, что если граждане Армении захотят смены власти — они это сделают. «Никто не сможет этому противостоять, когда это станет зрелой повесткой дня для общества», — заключил Пашинян.

О том, что в Ереване начали обсуждать идею вступления в Евросоюз, еще в марте сообщил глава армянского МИДа Арарат Мирзоян. Армения выбрала демократический путь развития, Брюссель и Вашингтон поддерживают это движение, а для Еревана важно предельно диверсифицироваться, расширяя круг партнеров и союзников, сказал он тогда.

В конце прошлого года Мирзоян говорил о стремлении Армении сблизиться с ЕС настолько, насколько союз сочтет это возможным. По словам Пашиняна, Евросоюз действует аналогично. «Мы хотим углубить наши отношения с Евросоюзом и не хотим каким-либо образом противопоставлять это нашим региональным отношениям», — отмечал Пашинян в октябре.

Спикер парламента Армении Ален Симонян во время визита в Латвию на прошлой неделе заявил, что в его стране уже в ближайшем будущем может пройти референдум о присоединении к ЕС. Политик напомнил, что 21 июня в парламенте страны состоялись дискуссии по поводу проведения в Армении референдума по вопросу евроинтеграции республики. «Я думаю, что когда-нибудь в ближайшем будущем у нас будет этот референдум, и я уверен, что наши люди скажут «да», — сказал он.

«Разворот» Армении в сторону Запада продолжается с прошлого года, когда Россия и ОДКБ не поддержали Ереван в нагорно-карабахском конфликте с Азербайджаном, когда наступление Баку вынудило власти непризнанной НКР объявить капитуляцию. После этого отношения Еревана и Москвы резко ухудшились. В частности, Пашинян обвинял российских миротворцев в непредоставлении защиты мирному населению Карабаха. В Кремле, в свою очередь, отвергали подобные заявления, указывая на действия контингента «согласно духу и букве» документов, подписанных между Россией и Арменией.

Пашинян также заявлял о заморозке членства Армении в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ, входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан) из-за невыполнения ею своих обязательств перед Ереваном. 12 июня он заявил, что Армения выйдет из организации, и назвал объединение «союзом-пузырем», однако МИД Армении позже назвал ошибочной трактовку его слов.

Российская сторона отмечала, что готова к контактам с Арменией как «в рамках ОДКБ, так и на двустороннем уровне». Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в конце марта заявила, что «Армению превращают в инструмент реализации чрезвычайно опасных планов коллективного Запада, которые полностью расходятся с коренными интересами армянского народа».