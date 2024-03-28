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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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МИД увидел попытки сделать Армению инструментом «опасных планов Запада»

Захарова: Армению пытаются превратить в инструмент опасных планов Запада
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
Россия считает, что грядущая встреча в формате «Армения — ЕС — США» нацелена против нее, заявили в МИДе. Азербайджан также недоволен этим форматом. Армения же говорит, что он не направлен против третьих стран
Фото: Brendan Hoffman / Getty Images
Фото: Brendan Hoffman / Getty Images

Встреча, которая пройдет 5 апреля в Брюсселе между премьер-министром Армении Николом Пашиняном, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и госсекретарем США Энтони Блинкен, направлена против России. Об этом 28 марта в своем Telegram-канале написала представитель МИД России Мария Захарова — по ее словам, представители США и Евросоюза прямо говорят об этом российским партнерам.

«Армению превращают в инструмент реализации чрезвычайно опасных планов коллективного Запада, которые полностью расходятся с коренными интересами армянского народа», — заявила Захарова.

По ее словам, эти встречи вызывают беспокойство у большинства стран региона, потому что нацелены на «дальнейшее внедрение Запада с его крайне деструктивными подходами на Южный Кавказ».

Ранее секретарь армянского Совета безопасности Армен Григорян сообщил, что на встрече в Брюсселе 5 апреля Пашинян, фон дер Ляйен и Блинкен обсудят «направления трехстороннего сотрудничества» для развития Армении и «укрепления ее устойчивости». О том, что стороны планируют провести мероприятие в формате «Армения — ЕС — США», сказано в совместном коммюнике Пашиняна и фон дер Ляйен после переговоров 5 октября в испанской Гранаде.

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Это встречей недовольны не только в Москве, но и в Баку: 27 марта представитель МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил, что она «проводится не в полной мере прозрачно, ей не хватает региональной инклюзивности и она противоречит продвигаемому и столь необходимому укреплению доверия и целостности в регионе». «Это создает новые разделительные линии и так называемые сферы влияния в регионе, вместо того чтобы подталкивать армянскую сторону к добросовестным переговорам», — сказал он. По его оценке, Брюссель и Вашингтон выступают с проармянской позицией, и это может создать в Ереване «опасную иллюзию того, что ЕС и США собираются поддержать Армению в ее возможных новых провокациях против Азербайджана».

МИД Армении, в свою очередь, заверил, что трехсторонные контакты в Брюсселе не нацелены «против какой-либо третьей стороны». Представитель ведомства Ани Бадалян также ответила на обвинения Баку в том, что Ереван неконструктивен в переговорах по мирному договору, — Армения «готова немедленно подписать мирный договор, провести делимитацию границы и открыть региональные коммуникации» на основе согласованных с Азербайджаном принципов. По ее словам, кто «затягивает и подрывает мирный процесс», так это Баку, который «постоянно отвергает посреднические предложения ЕС и США». «Вместо того, чтобы жаловаться на инклюзивность, Азербайджан может в конечном итоге принять предложения о встрече на уровне министров иностранных дел в Вашингтоне и на уровне глав государств в Брюсселе», — сказала представитель армянского МИДа.

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Армения Никол Пашинян Евросоюз Урсула фон дер Ляйен США Энтони Блинкен Азербайджан
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