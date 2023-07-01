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В Georgian Airways призвали Грузию зеркально ответить на санкции Украины

Основатель Georgian Airways призвал власти Грузии зеркально ответить на санкции Украины
На санкции, которые ввела Украина против Georgian Airways и ее основателя Тамаза Гаиашвили, власти Грузии должны ответить зеркально — об этом заявил сам Гаиашвили. Такое решение Киева он посчитал несправедливым и необоснованным
Фото: Михаил Фомичев / РИА Новости
Фото: Михаил Фомичев / РИА Новости

Грузии следует зеркально ответить на санкции, которые ввела Украина против авиакомпании Georgian Airways, заявил ее основатель Тамаз Гаиашвили, передает местный портал Primetime. Сам Гаиашвили также попал под ограничения со стороны Киева.

«Считаю, что включение меня или авиакомпании Georgian Airways в санкционный список Украины абсурдно и несправедливо. <...> Рейсы в Россию осуществляют авиакомпании Турции, арабских государств, Израиля, Армении, Азербайджана, всей Азии и Средней Азии, они выполняют сотни рейсов. Но в их случае не созданы условия для введения санкций. Ни я, ни Georgian Airways к политике отношения не имеем», — говорится в заявлении Гаиашвили.

Он выразил надежду на «незамедлительный и зеркальный ответ правительства Грузии». Основатель авиакомпании добавил, что решение о возобновлении полетов в Россию принимали власти, а Georgian Airways, как и другие перевозчики, должна была ему подчиниться.

О санкциях против грузинской авиакомпании было объявлено 1 июля. Ограничения будут действовать в течение десяти лет, они предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капитала за пределы страны.

В мае этого года президент Владимир Путин снял действовавшие с 2019-го ограничения на полеты в Грузию, а также отменил визовый режим для грузин, желающих приехать в Россию. Georgian Airways, которая после запрета заявляла о намерении подать в суд на Россию из-за убытков, которые она понесла ввиду данной меры, одной из первых объявила о возобновлении полетов. Сейчас компания выполняет рейсы из Москвы в Тбилиси и обратно.

Против возобновления полетов между странами выступила президент Грузии Саломе Зурабишвили. Так как Georgian Airways выполняет рейсы в Россию, глава государства объявила перевозчику бойкот. Гаиашвили после этого заявил, что Зурабишвили не будут пускать на борт самолетов авиакомпании. Позднее он обвинил президента в нежелании налаживать отношения с соседними странами, в том числе с Россией.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
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