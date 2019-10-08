Georgian Airways подготовила иск к России на $25 млн за запрет на полеты

Georgian Airways подготовила иск к России на $25 млн за запрет на полеты

Грузинский авиаперевозчик заявил о значительных финансовых потерях из-за действия российских властей, объявивших в июне о запрете на полеты между странами

Авиакомпания Georgian Airways намерена подать иск в отношении российского Министерства транспорта в связи с приостановкой авиасообщения между Россией и Грузией. Об этом заявил генеральный директор компании Роман Бокерия, сообщает «Грузия Online».

По его словам, формальной причиной запрета стала претензия Минтранса связанная с тем, что Georgian Airways задолжала $800 тыс. российской аэронавигации. Кроме того, Минтранс не удовлетворяла программа авиационной безопасности компании, добавил он.

«Мы со всей ответственностью заявляем, что Georgian Airways не имеет ни цента долга перед навигацией, несмотря на то, что мы платим в три раза больше налогов, чем российские авиакомпании», — заявил Бокерия, отметив, что подобные претензии противоречат межгосударственным соглашениям между Грузией и Россией.

Комментируя вопрос авиационной безопасности, гендиректор отметил, что Georgian Airways работает на рынке 27 лет и у нее никогда ни в одной стране мира не возникало с этим проблем. «Авиакомпания выполняет регулярные рейсы почти во все европейские страны и является членом IATA (Международная ассоциация воздушного транспорта. — РБК)», — сказал Бокерия.