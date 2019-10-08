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Протесты в Грузии ,  
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Georgian Airways подготовила иск к России на $25 млн за запрет на полеты
Грузинский авиаперевозчик заявил о значительных финансовых потерях из-за действия российских властей, объявивших в июне о запрете на полеты между странами

Авиакомпания Georgian Airways намерена подать иск в отношении российского Министерства транспорта в связи с приостановкой авиасообщения между Россией и Грузией. Об этом заявил генеральный директор компании Роман Бокерия, сообщает «Грузия Online».

По его словам, формальной причиной запрета стала претензия Минтранса связанная с тем, что Georgian Airways задолжала $800 тыс. российской аэронавигации. Кроме того, Минтранс не удовлетворяла программа авиационной безопасности компании, добавил он.

«Мы со всей ответственностью заявляем, что Georgian Airways не имеет ни цента долга перед навигацией, несмотря на то, что мы платим в три раза больше налогов, чем российские авиакомпании», — заявил Бокерия, отметив, что подобные претензии противоречат межгосударственным соглашениям между Грузией и Россией.

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Комментируя вопрос авиационной безопасности, гендиректор отметил, что Georgian Airways работает на рынке 27 лет и у нее никогда ни в одной стране мира не возникало с этим проблем. «Авиакомпания выполняет регулярные рейсы почти во все европейские страны и является членом IATA (Международная ассоциация воздушного транспорта. — РБК)», — сказал Бокерия.

Он также отметил, что в указе президента России Владимира Путина от 21 июня говорилось о запрете полетов только российским авиакомпаниям. «Соответственно, действия Минтранса по запрету полетов Georgian Airways являются незаконными. В результате компания понесла значительные финансовые потери. Также были нарушены права наших пассажиров», — заключил генеральный директор.

РБК направил запрос в пресс-службу Министерства транспорта России.

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Россия приостановила авиасообщение с Грузией с 8 июля на фоне протестов в Тбилиси из-за инцидента с депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым. Тогда российский политик сел в кресло спикера грузинского парламента во время Межпарламентской ассамблеи православия, что вызвало широкий общественный резонанс. В Кремле главным условием возобновления перелетов называли устранение любых угроз для безопасности россиян в Грузии.

В начале октября глава грузинского МИДа Давид Залкалиани заявил, что Тбилиси готов к восстановлению прямого авиасообщения с Россией и выступает за скорейшее снятие запрета на перелеты. В свою очередь, глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников сказал, что авиасообщение между странами может быть восстановлено в «ближайшее время».

Автор: Михаил Юшков
Теги: Georgian Airways, авиасообщение, иск к России
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