На Западе почти завершили работу над проектом соглашения, которое будет очерчивать гарантии или, вероятнее, обязательства стран по обеспечению безопасности Украины. Скорее всего, в его основу ляжет израильская модель

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США, Германия, Франция и Великобритания уже почти закончили работу над проектом рамочного соглашения по обязательствам обеспечения безопасности Украины, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS). Предполагается, что в скором времени к проекту присоединятся страны G7 и ЕС.

FAS пишет, что на Западе считают подходящей в контексте данного соглашения израильскую модель. Об этом же ранее писала американская The Wall Street Journal (WSJ). Израиль не входит в НАТО и потому ему не обязаны помогать в случае нападения, как предписывает ст. 5 Североатлантического договора. Но при этом страна считается важным партнером США, и те оказывают ей военную помощь на значительные суммы. При этом FAS отмечает, что сам Израиль немало расходует на оборону, что делает его не сильно зависимым от американской помощи. Украина в этом плане отличается.

Как пишет немецкое издание, Киеву не стоит рассчитывать, что соглашение будет носить «юридически обязательный» характер или ждать проведения военных учений на территории страны. Кроме того, в документе будет фигурировать понятие «обязательства», а не «гарантии безопасности». Непонятно, будет ли соглашение многолетним или краткосрочным. Объемы военной помощи, вероятно, останутся на текущих уровнях, а в случае прекращения конфликта снизятся.

Источники WSJ указывали, что соглашение, хоть и связано с «процессом продвижения к членству Киева в НАТО», не приведет к тому, что блок превратится в сторону конфликта с Россией. Относительно вступления Украины в альянс собеседники FAS говорят, что среди членов «единого мнения нет». Великобритания, восточные и скандинавские страны готовы дать Киеву шанс (это может выразиться, например, в обещании ускоренного присоединения, без выполнения плана действий по членству (ПДЧ), а Венгрия, Германия и США пока нет.

Источники The Financial Times сообщали , что в ЕС обсуждают в качестве возможных обязательств для Украины продолжение финансирования поставок ей вооружений через Европейский фонд мира (EPF), расширение возможностей по обучению украинских военных, отправку туда военных миссий в подходящих условиях и при согласовании этой меры всеми членами союза. В проекте заявления европейских лидеров говорилось о долгосрочном характере возможного соглашения.

Москва негативно оценивает предоставление Западом военной поддержки Киеву. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в июне говорил, что Россия начинала спецоперацию против «киевского режима», но та превратилась в «фактически войну между Москвой и коллективным Западом». По словам представителя Кремля, вмешательство НАТО осложняет конфликт, но Россия все равно добьется своих целей в ходе операции, одной из которых служит недопущение Украины в альянс.