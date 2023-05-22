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США предложили, чтобы Украина перешла на израильскую модель безопасности

WSJ сообщила о готовности США стать гарантом в договоренностях о безопасности Украины
Страны Запада обсуждают модель безопасности для Украины, которая не подразумевает немедленного присоединения страны к НАТО, но направлена на поставки Киеву вооружений и передовых технологий. Гарантом могут стать США

Страны Запада пока не обсуждают возможность вступления Украины в НАТО, однако США и ЕС могут предоставить Киеву гарантии, направленные на укрепление обороноспособности и суверенитета, сообщает The Wall Street Journal (WSJ). Ключевым гарантом в этих договоренностях готовы выступить Соединенные Штаты, а участниками соглашения — Великобритания, Германия и Франция, пишет издание.

Западные лидеры сравнивают эту модель безопасности с израильской. Израиль не член НАТО, и США не обязаны оказывать ему помощь в случае нападения, как предписывает ст. 5 Вашингтонского договора. Однако эта страна десятилетиями была основным партнером Вашингтона на Ближнем Востоке и крупнейшим получателем американской помощи со времен Второй мировой войны, отмечает WSJ. Согласно двусторонним договоренностям, США должны предоставить Израилю военную помощь на сумму $38 млрд с 2019 по 2028 год.

Президент Польши Анджей Дуда заявил WSJ, что приоритетом в соглашении о безопасности для Украины станут поставки оружия и передовых технологий. «Обсуждения на эту тему идут прямо сейчас», — сказал он, не уточнив, о каком именно оружии идет речь. Издание напоминает, что Польша одной из первых поставила Украине истребители — советские МиГ-29. На прошлой неделе президент США Джо Байден сообщил коллегам по G7, что Вашингтон начнет обучение украинских пилотов полетам на истребителях F-16.

По словам источников WSJ, знакомых с ходом переговоров, соглашение о безопасности Украины, хоть и связано с «процессом продвижения к членству Киева в НАТО», не приведет к тому, что Североатлантический альянс превратится в сторону конфликта с Россией. Толчком для обсуждения стало стремление Запада увеличить поддержку Киева. «Мы все еще обсуждаем с Украиной, союзниками и партнерами, как будет выглядеть модель», — сказал WSJ неназванный американский чиновник.

Концепцию безопасности, похожую на израильскую, в сентябре разработали глава офиса президента Украины Андрей Ермак и бывший генсек НАТО (2009–2014) Андерс Фог Расмуссен, сообщили источники газеты. «Украине нужны железные гарантии безопасности», — сказал Ермак WSJ, отметив, что они должны оставаться в силе до тех пор, пока Украина не вступит в НАТО.

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Украинский лидер Владимир Зеленский примет участие в саммите НАТО в Вильнюсе 11–12 июля. Как пишет газета, там сформируют новую структуру — совет Украина — НАТО, который поспособствует сближению республики с альянсом. По словам источников издания, Украина сможет созывать заседания совета и обращаться за помощью к отдельным странам — членам объединения.

Российские власти называют недопущение Украины в НАТО одной из целей военной операции. Зеленский подписал заявку на вступление страны в блок 30 сентября прошлого года, в день, когда в Кремле были подписаны договоры о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. В апреле генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что все члены НАТО согласны принять Украину в альянс.

Россия осуждает военную помощь Киеву со стороны Запада и заявляет, что это затягивает боевые действия.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Украина гарантии безопасности США НАТО
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