Какие гарантии безопасности ЕС сможет предложить Украине

Лидеры стран ЕС собрались на двухдневный саммит в Брюсселе, чтобы обсудить последствия марша ЧВК «Вагнер», гарантии безопасности Украине и введение налога на прибыль с замороженных российских активов

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите лидеров Европейского союза в Брюсселе (Фото: Johanna Geron / Reuters)

Вступление Украины в ЕС и мятеж ЧВК

29 июня в Брюсселе начался двухдневный саммит, на котором лидеры ЕС обсудят гарантии безопасности Украине, ее вступление в союз и неудачную попытку мятежа ЧВК «Вагнер» в России. За несколько дней до саммита глава Евросовета Шарль Мишель разослал главам государств — членов ЕС письмо, в котором предложил составить рабочий план возможного присоединения к союзу Украины, Молдавии и государств Западных Балкан, сообщала газета Le Monde. По мнению Мишеля, необходимо серьезно взглянут на процесс интеграции потенциальных новых членов и способность самого ЕС принять их.

В интервью AFP Мишель развил свою идею, указав на необходимость реформировать ЕС перед тем, как тот примет в свой состав такого сельскохозяйственного гиганта, как Украина. Глава Евросовета также предостерег европейские страны от того, чтобы просто дожидаться декабрьского отчета Еврокомиссии, в котором может быть рекомендовано начать переговоры с Украиной о ее вступлении. «Если комиссия предложит начать переговоры, мы должны увидеть, какое влияние это окажет на принятие решений, общую политику, финансирование», — объяснил он. Мишель не ожидает конкретных решений по итогам нынешней встречи в Брюсселе, но хотел бы «запустить процесс» и подготовить почву для следующих встреч, имея в виду и саммит 5 октября в Гранаде.

Украина и Молдавия получили статус кандидата в ЕС 23 июня 2022 года. Такой же статус имеют еще шесть стран — Северная Македония, Албания, Сербия, Турция, Черногория, Босния и Герцеговина. Последнее расширение ЕС состоялось в 2013 году, когда к союзу присоединилась Хорватия.

Канцлер Германии Олаф Шольц, который первым вышел к журналистам перед началом саммита, сообщил, что в центре внимания будет и неудачная попытка мятежа ЧВК «Вагнер» в России и ее последствия. «Это еще раз показывает, что передавать военную силу в частные руки просто безответственно», — отметил он и заявил, что опора Москвы на такую силу угрожает не только самой России, но и тем государствам, где российская ЧВК осуществляет свою деятельность. «То, что сделали наемники «Вагнера» в войне на Украине, то, что они делают в Африке и во многих других местах мира, безответственно и непростительно <...> Это угрожает и стабильности такой страны, как Россия, что мы тоже увидели», — подчеркнул Шольц (цитата по Politico).

Гарантии безопасности Украине

Financial Times отмечает, что «скромный прогресс» украинского контрнаступления и неудачная попытка мятежа в России заставляют участников саммита переосмыслить то, какие гарантии безопасности они могли бы дать Украине. Издание ознакомилось с проектом итогового заявления, в котором говорится, что страны ЕС «готовы вместе с партнерами внести свой вклад в будущие обязательства в области безопасности перед Украиной, что поможет ей защищаться в долгосрочной перспективе, сдерживать акты агрессии и сопротивляться дестабилизирующим усилиям» и что необходимо «быстро рассмотреть условия такого вклада», принимая во внимание «политику безопасности и обороны некоторых государств-членов», имея в виду нейтральные страны. В издании напоминают, что текст документа еще может претерпеть изменения.

Предоставление гарантий безопасности Украине официально включено в повестку саммита, подготовкой проекта декларации ЕС занималась Франция. Тем не менее она встретила сопротивление со стороны Ирландии, Мальты и Австрии, которые хотели бы прояснить, какие обязательства хочет взять на себя объединение. Париж вместе с Берлином, Лондоном и Вашингтоном уже несколько недель разрабатывают двусторонние соглашения с Украиной, в рамках которых европейские страны могли бы предоставить ей долгосрочные гарантии безопасности, формализовав уровень военной и финансовой помощи с возможностью ее расширения. Предполагается, что двусторонние соглашения не будут иметь статуса юридических договоров и будут подписаны вне рамок НАТО. Их подписание должно состояться до саммита альянса в Вильнюсе 11 июля, однако у сторон нет четкой договоренности о сроках, сообщила ранее Financial Times со ссылкой на источники. Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что гарантии безопасности Украине должны быть даны на то время, пока страна не вступит в Североатлантический альянс. Будущее членство в блоке, отметил он, не обсуждается и должно быть гарантировано Украине.

Использование замороженных российских активов

Еще одной темой станет использование российских замороженных активов для оказания финансовой помощи Украине. В ЕС уже не один месяц обсуждается, передать ли активы Киеву или использовать прибыль от них на нужды Украины, но пока Еврокомиссия не нашла юридического обоснования для таких мер. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен обещала в течение лета представить план, как использовать доходы от замороженных российских активов. Financial Times сообщала, что Европейский центральный банк предупредил ЕК, что изъятие прибыли от операций с замороженными российскими активами может подорвать доверие к евро как к глобальной валюте и пошатнуть мировую финансовую стабильность.

По данным The Guardian, в четверг и пятницу в Брюсселе будет обсуждаться возможность введения налога на прибыль с замороженных российских активов, за счет чего ЕС сможет ежегодно получать около €3 млрд, которые будут направлены на восстановление Украины. По словам источников Guardian, консультирующие ЕС юристы признали такой шаг приемлемым с правовой точки зрения, о предложение может быть одобрено только после того, как его обсудят с Великобританией, США и Японией.