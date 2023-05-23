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Франция заявила о готовности предоставить Украине гарантии безопасности

МИД Франции: Париж готов дать Украине гарантии безопасности совместно с партнерами по НАТО
WSJ со ссылкой на источники ранее сообщила о готовности США и союзников выступить гарантами безопасности для Киева. МИД Франции в ответ заявил, что Париж готов согласовать такое соглашение с Киевом и странами партнерами по НАТО
Здание МИД Франции
Здание МИД Франции (Фото: diplomatie.gouv.fr)

Франция готова заключить соглашения с Украиной о предоставлении ей гарантий безопасности совместно с партнерами по НАТО, сообщили в МИД республики.

«Франция вместе со своими партнерами [по НАТО] продолжает размышлять над тем, как лучше всего поддерживать Украину в долгосрочной перспективе и во всех сферах. Франция готова согласовать с Украиной соглашения, направленные на предоставление ей гарантий безопасности, которые помогут ей защитить себя в долгосрочной перспективе и предотвратить», — говорится в сообщении.

Так в министерстве ответили на данные The Wall Street Journal, которая ранее сообщила, что США вместе с Францией, Германией и Великобританией готовы выступить гарантами безопасности для Киева. При этом, по данным издания, решение о членстве Украины в НАТО еще не принято.

Украина не входит в НАТО, хотя стремление к членству в альянсе закреплено в Конституции страны. После присоединения к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в конце сентября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подал заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.

На саммите НАТО в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля, планируется создание нового органа — совета Украина — НАТО, писала WSJ. Ожидается, что он станет для Киева «пропуском» к будущему членству в альянсе. Украина получит право созывать совет и просить о помощи, которая будет предоставляться отдельными странами-участницами.

В декабре 2021 года, за несколько месяцев до начала конфликта на Украине, Россия направила свои проекты договора о гарантиях безопасности США и НАТО. Москва требовала не расширять альянс на восток, в том числе отказаться от принятия в его состав бывших республик СССР, а также не размещать военные базы на постсоветском пространстве. В январе состоялась серия переговоров, но сторонам не удалось достичь соглашения.

24 февраля 2022-го президент Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. Президент утверждал, что Россия «не может чувствовать себя в безопасности, развиваться, существовать с постоянной угрозой, исходящей с территории современной Украины», и что «столкновение России с этими силами неизбежно». «Это только вопрос времени: они готовятся, они ждут удобного часа. Теперь претендуют еще и на обладание ядерным оружием. Мы не позволим этого сделать», — говорил он.

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Западные страны осудили российскую спецоперацию, выразили поддержку Киеву и ввели против Москвы санкции. США и их союзники продолжают оказывать Украине военную поддержку. 21 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что все союзники блока договорились, что страна станет членом альянса, отметив, что «будущее Украины — в НАТО», а цель блока — «обеспечить победу Украины».

В мае Зеленский в беседе с американским коллегой Джо Байденом на полях саммита «Большой семерки» отметил важность предоставления стране гарантий безопасности до вступления в НАТО. Киев еще в сентябре предлагал собственный проект гарантий безопасности, в котором на роль гарантов были предложены США, Великобритания, Канада, Польша, Италия, Германия, Франция, Австралия и Турция. В качестве ключевых гарантий в документе были названы инвестиции в оборонно-промышленный комплекс Украины, передача ей разведывательных данных и подготовка Вооруженных сил республики под эгидой ЕС и НАТО.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Франция Украина гарантии безопасности Военная операция на Украине
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