Politico узнала о неготовности Запада дать Киеву гарантии безопасности

Украина потребовала «четких сигналов» от НАТО относительно готовности принять страну в альянс и гарантий безопасности от западных стран. Однако в самом блоке есть серьезные сомнения в том, какие гарантии НАТО может дать Киеву

Фото: Samuel Corum / Getty Images

Украина выступает за обязательные гарантии безопасности со стороны стран НАТО, однако западные страны дать их Киеву не готовы, пишет Politico со ссылкой на дипломатические источники.

По словам пятерых дипломатов, с которыми корреспонденты издания обсуждали эти вопросы, члены альянса по-прежнему расходятся во мнениях относительно того, как реагировать на требования Киева дать Украине статус члена НАТО.

В частности, отмечает издание, члены альянса не понимают, подразумевает ли понятие гарантий какие-либо обязательства со стороны НАТО, помимо вступления в альянс. Кроме того, не все страны НАТО готовы дать ответ о четких сроках вступления Украины в блок, отмечает Politico.

«Иногда, — сказал высокопоставленный восточноевропейский дипломат, пожелавший остаться анонимным, — трудно понять, о чем мы вообще говорим».

Украина хочет, чтобы лидеры НАТО предоставили Киеву дорожную карту для вступления в НАТО после войны, а до тех пор — конкретные гарантии безопасности от западных столиц.

Некоторые лидеры западных стран на словах признают необходимость гарантий безопасности, пишет портал. Среди них — президент Франции Эмманюэль Макрон, который поддержал «нечто среднее между гарантиями безопасности в израильском стиле и полноправным членством [в НАТО]», подразумевая, что альянс может направлять Украине военную помощь, по аналогии с той, которую предоставляли в течение многих лет Израилю.

Без конкретики высказался по этому поводу и премьер-министр Великобритании Риши Сунак: по его словам, в альянсе «хотят убедиться, что мы создали механизмы безопасности для Украины на долгосрочную перспективу». И действующие, и бывшие дипломаты говорят, что в блоке нет единого мнения ни о предоставлении гарантий, ни о том, что они повлекут за собой и какой формат можно использовать.

В начале мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев ждет от блока «четкий сигнал» о том, что страну примут в блок. По словам Зеленского, Украине хотелось бы услышать на июльском саммите НАТО в Вильнюсе «нечто большее, чем об «открытых дверях» альянса».

В Кремле неоднократно заявляли, что считают вхождение Украины в состав НАТО опасным для России и что, если это произойдет, Москве придется принять контрмеры. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, недопущение Киева в альянс остается одной из целей спецоперации.

Саммит НАТО в этом году пройдет в Вильнюсе с 11 по 12 июля.