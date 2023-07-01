WP: глава ЦРУ Бернс в ходе визита в Киев обсудил планы Украины на переговоры с Россией

WP узнала об обсуждении главой ЦРУ планов Киева на переговоры с Москвой

Украина планирует к осени вернуть «значительную часть» территорий, разместить артиллерию у границ Крыма и затем начать переговоры с Россией, пишет WP. В Москве предупреждали о жестком ответе на возможные атаки на Крым

Директор Центрального разведывательного управления Уильям Бернс в июне приезжал с необъявленным визитом в Киев, во время которого украинские власти поделились с ним «амбициозной стратегией» по возвращению территорий и началу переговоров о прекращении огня с Москвой к концу текущего года, сообщает The Washington Post со ссылкой на знакомых с ходом визита чиновников.

По словам собеседников издания, в ходе визита Бернс встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и высшими должностными лицами украинской разведки. Целью поездки было подтвердить приверженность администрации Байдена обмену разведданными, призванными помочь Украине защитить себя, отмечают они.

Украинские военные стратеги рассказали Бернсу о плане вернуть «значительную территорию» к осени, разместить артиллерию и ракетные системы у границ Крыма и затем начать переговоры с Москвой, пишет WP.

В Киеве называли условием начала переговоров с Москвой вывод российских войск с территории Украины. Также Россия не раз предупреждала, что за атакой на Крым последует жесткая реакция.

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