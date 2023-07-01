WSJ узнала о звонке главы ЦРУ Нарышкину из-за действий Пригожина
Глава американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс на этой неделе связывался с директором российской Службы внешней разведки (СВР) Сергеем Нарышкиным после событий 23-24 июня и заверил Москву в непричастности к происходившему Вашингтона, сообщает The Wall Sreet Journal со ссылкой на знакомых с вопросом чиновников.
«США не были вовлечены. Это внутреннее российское дело», — привел сообщение Бернса один из собеседников газеты. Другие подробности разговора установить не удалось.
В Белом доме отказались комментировать эту информацию. «Мы не собираемся вдаваться в подробности отдельных дипломатических дискуссий», — сказал его представитель.
Издание отмечает, что этот разговор считается контактом двух стран на высшем уровне. В статье говорится, что звонок Бернса является частью стратегии США, направленной на то, чтобы дать понять российскому руководству, что Штаты не имеют отношения к случившемуся и не стремятся нагнетать напряженность в России.
«В частном порядке американские чиновники заявляют, что они стремятся не давать Кремлю повода обвинять в мятеже и его последствиях внешних врагов России», — сказано в материале.
Основатель ЧВК Евгений Пригожин вечером 23 июня обвинил российское «военное руководство» в ударе по лагерю вагнеровцев. Минобороны отвергло обвинения бизнесмена и назвало их провокацией. Утром 24 июня силы ЧВК заблокировали штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону и отправились на Москву.
Вечером 24 июня по итогам переговоров с белорусским президентом Александром Лукашенко Пригожин объявил, что колонны ЧВК вернутся в тыловые лагеря. В Кремле сообщили, что дело против бизнесмена по статье о вооруженном мятеже (ст. 279 УК) будет прекращено, вагнеровцев преследовать не будут, а Пригожин сможет уехать в Белоруссию. 27 июня, по словам Лукашенко, бизнесмен прибыл в республику. ФСБ в тот же день сообщила о закрытии дела о мятеже.
В МИД России заявили, что действия Пригожина «играют на руку внешним врагам России», и предостерегли западные страны «от любых намеков на возможное использование внутрироссийской ситуации для достижения своих русофобских целей».
Эти события вызвали беспокойство в других странах, но там назвали произошедшее внутренним делом России. La Repubblica писала о неформальном контакте НАТО с российским Минобороны из-за опасений «ядерного инцидента». По данным Washington Post, New York Times и CNN, американская разведка заранее знала о планах Пригожина, но не стала их рассекречивать. Как подчеркивали NYT и CNN, причиной этого стали опасения, что Москва может обвинить Вашингтон в организации госпереворота.