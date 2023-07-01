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WSJ узнала о звонке главы ЦРУ Нарышкину из-за действий Пригожина

WSJ: глава ЦРУ Бернс заявил в звонке Нарышкину о непричастности США к действиям Пригожина
Директор ЦРУ Бернс позвонил главе российской Службы внешней разведки Нарышкину, чтобы заверить, что США не причастны к действиям Пригожина, пишет WSJ. Бернс назвал события внутренним делом России, рассказали собеседники издания
Фото: Win McNamee / Getty Images
Фото: Win McNamee / Getty Images

Глава американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс на этой неделе связывался с директором российской Службы внешней разведки (СВР) Сергеем Нарышкиным после событий 23-24 июня и заверил Москву в непричастности к происходившему Вашингтона, сообщает The Wall Sreet Journal со ссылкой на знакомых с вопросом чиновников.

«США не были вовлечены. Это внутреннее российское дело», — привел сообщение Бернса один из собеседников газеты. Другие подробности разговора установить не удалось.

В Белом доме отказались комментировать эту информацию. «Мы не собираемся вдаваться в подробности отдельных дипломатических дискуссий», — сказал его представитель.

Издание отмечает, что этот разговор считается контактом двух стран на высшем уровне. В статье говорится, что звонок Бернса является частью стратегии США, направленной на то, чтобы дать понять российскому руководству, что Штаты не имеют отношения к случившемуся и не стремятся нагнетать напряженность в России.

«В частном порядке американские чиновники заявляют, что они стремятся не давать Кремлю повода обвинять в мятеже и его последствиях внешних врагов России», — сказано в материале.

Основатель ЧВК Евгений Пригожин вечером 23 июня обвинил российское «военное руководство» в ударе по лагерю вагнеровцев. Минобороны отвергло обвинения бизнесмена и назвало их провокацией. Утром 24 июня силы ЧВК заблокировали штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону и отправились на Москву.

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Вечером 24 июня по итогам переговоров с белорусским президентом Александром Лукашенко Пригожин объявил, что колонны ЧВК вернутся в тыловые лагеря. В Кремле сообщили, что дело против бизнесмена по статье о вооруженном мятеже (ст. 279 УК) будет прекращено, вагнеровцев преследовать не будут, а Пригожин сможет уехать в Белоруссию. 27 июня, по словам Лукашенко, бизнесмен прибыл в республику. ФСБ в тот же день сообщила о закрытии дела о мятеже.

В МИД России заявили, что действия Пригожина «играют на руку внешним врагам России», и предостерегли западные страны «от любых намеков на возможное использование внутрироссийской ситуации для достижения своих русофобских целей».

Эти события вызвали беспокойство в других странах, но там назвали произошедшее внутренним делом России. La Repubblica писала о неформальном контакте НАТО с российским Минобороны из-за опасений «ядерного инцидента». По данным Washington Post, New York Times и CNN, американская разведка заранее знала о планах Пригожина, но не стала их рассекречивать. Как подчеркивали NYT и CNN, причиной этого стали опасения, что Москва может обвинить Вашингтон в организации госпереворота.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Уильям Бернс ЦРУ Сергей Нарышкин Служба внешней разведки телефонный разговор
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