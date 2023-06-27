Axios узнал о запрете сотрудникам Госдепа комментировать мятеж «Вагнера»

Блинкен запретил сотрудникам американского внешнеполитического ведомства комментировать попытку мятежа ЧВК «Вагнер» в России, а на вопросы иностранных представителей отвечать только: «США следят за ситуацией», узнал Axios

Госсекретарь США Энтони Блинкен (Фото: Wu Hao / EPA / ТАСС)

Госсекретарь США Энтони Блинкен в срочной телеграме в ночь на 24 июня запретил сотрудникам Госдепа комментировать события вокруг частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», сообщает Axios со ссылкой на источники.

По их словам, Блинкен запретил всем сотрудникам Госдепа говорить о мятеже и обсуждать с кем-либо обстановку в России. Если же чиновников будут спрашивать о происходящем в России представители иностранных правительств, они должны отвечать только: «США следят за ситуацией». За исполнением поручения следят лично госсекретарь и его ближайшее окружение, пишет портал.

Один из получивших телеграмму сотрудников Госдепа сообщил Axios, что у многих адресатов сложилось впечатление, что Вашингтон хочет гарантировать, что ни один из дипломатов не скажет ничего такого, что могло бы указывать на причастность США к событиям в России. Другой источник указал, что Блинкен и другие чиновники хотели дождаться более полной картины развития ситуации, прежде чем давать комментарии.

Axios отмечает, что сообщения о мятеже в России серьезно обеспокоили американскую администрацию, а наличие подобного письма говорит о важности для Белого дома и Госдепа контролировать как публичные, так и частные заявления.

В ночь на 24 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил об ударе по позициям его бойцов и объявил о начале «марша справедливости» на Москву. Утром того же дня он заявил, что ЧВК взяла под контроль военные объекты Ростова-на-Дону и заняла штаб Южного военного округа. Минобороны России назвало его обвинения провокацией, а ФСБ завела уголовное дело об организации вооруженного мятежа.

Президент Владимир Путин назвал действия Пригожина предательством и «ударом в спину». После этого переговоры с Пригожиным провел президент Белоруссии Александр Лукашенко, к вечеру стороны достигли договоренности «с гарантиями безопасности» для вагнеровцев. Основатель ЧВК объявил, что бойцы вернутся в тыловые лагеря.

26 июня президент США Джо Байден, комментируя мятеж в России, заявил, что Запад и НАТО не имеют к этому никакого отношения. Он также рассказал, что в минувшие выходные ему «каждый час» докладывали о ситуации с ЧВК. Путин в обращении к нации заявил, что бойцов ЧВК пытались использовать «в темную».



При этом, как пишет CNN, Вашингтону удалось узнать заранее о направлении и общих планах движения «Вагнера», однако, чтобы избежать утечек, США сообщили данные только «избранным союзникам», в число которых вошли несколько высокопоставленных представителей правительства Великобритании.