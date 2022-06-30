В Кремле заявили, что ждут решения ЕК о транзите товаров в Калининград

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Кремль ожидает решения Еврокомиссии (ЕК) насчет принципов обращения с товарами, которые попали под запрет на транзит в Калининград через территорию Литвы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Будем ждать объявления. Еврокомиссии хорошо известно обо всех наших озабоченностях, о де-факто положении дел. Поэтому будем ждать эту реакцию», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Литва с 18 июня запретила транзит некоторых грузов в Калининградскую область и из нее в другие российские регионы по железной дороге. В 66-страничный список запрещенных к провозу товаров вошли изделия из чугуна и стали, товары для использования в авиации и космической промышленности, парфюмерия, посуда из фарфора и другой керамики, бытовая техника стоимостью более €750, чистопородные лошади, трюфели, сигары и другие попавшие под санкции ЕС товары. В Вильнюсе заявили, что мера введена во исполнение санкций Евросоюза и никаких односторонних или дополнительных ограничений страна не вводит. В Кремле решение Вильнюса назвали незаконным и нарушением «всего и вся».

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что ЕК в ближайшие дни опубликует принципы обращения с товарами, которые попали под запрет на транзит через территорию страны. Он отметил, что Вильнюс выступает против «зеленого коридора для специальных грузов».

Компромисс может быть достигнут 10 июля. Как уточняет агентство Reuters, перевозки между Калининградом и остальной Россией могут освободить от санкций на основании, что они не являются в полном смысле международной торговлей. Это послабление могут ввести при условии, что попадающие под санкции грузы будут использоваться исключительно в Калининградской области и не отправляться дальше морем.