Путин заявил об ускорении объединительных процессов с Белоруссией

К этому подталкивает «беспрецедентное санкционное давление»: вместе странам будет проще минимизировать ущерб от ограничений, объяснил президент России

Video

Давление на Россию и Белоруссию со стороны западных стран способствует объединительным процессам стран. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в обращении к участникам IX Форума регионов России и Белоруссии, видео опубликовано на сайте Кремля.

«Беспрецедентное политическое и санкционное давление со стороны так называемого коллективного запада подталкивает нас к тому, чтобы ускорить объединительные процессы», — заявил он.

По словам Путина, вместе странам будет проще минимизировать ущерб от санкций, освоить выпуск востребованной продукции, наработать новые компетенции и расширить сотрудничество с дружественными странами.

Россия и Белоруссия продолжают наращивать сотрудничество в политике, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах с учетом интересов друг друга, отметил Путин.

Он назвал приоритетной задачей стран запуск программ по промышленному и технологическому обновлению. Россия готова поддержать белорусские инвестиционные проекты по созданию новых и модернизации действующих производств, указал президент.

Читайте на РБК Pro Pro Фастфуд и зарядка для мозга: как держит себя в форме Уоррен Баффет Фастфуд и зарядка для мозга: как держит себя в форме Уоррен Баффет Статьи Pro Налоговые споры: на что обратить внимание прямо сейчас Налоговые споры: на что обратить внимание прямо сейчас Кейсы Pro «Я счастлив, что меня уволили»: каково работать в Tesla — в 5 пунктах «Я счастлив, что меня уволили»: каково работать в Tesla — в 5 пунктах Статьи Pro Акции Coinbase рухнули вслед за криптой. Стоит ли их покупать на просадке Акции Coinbase рухнули вслед за криптой. Стоит ли их покупать на просадке Прогнозы Pro Что такое амнистия капитала и зачем она нужна владельцам криптовалют Что такое амнистия капитала и зачем она нужна владельцам криптовалют Статьи Pro Как отличить конфликтного кандидата на интервью: 7 признаков Как отличить конфликтного кандидата на интервью: 7 признаков Инструкции Pro «На дне». Какие российские активы способны на рост несмотря на санкции «На дне». Какие российские активы способны на рост несмотря на санкции Статьи Pro Почему россияне отказываются от покупки квартир и что будет со спросом Почему россияне отказываются от покупки квартир и что будет со спросом Прогнозы

Россия и Белоруссия попали под санкции Евросоюза и других западных стран после признания Москвой ЛНР и ДНР и начала российской военной операции на Украине. Белорусский президент Александр Лукашенко заявлял. что военные страны не участвуют в боевых действиях на Украине.

Путин и Лукашенко не раз называли западные санкции незаконными. В середине июня белорусский президент подчеркнул, что страна должна «красиво выкрутиться» из ситуации с ограничениями.

25 июня президенты России и Белоруссии провели переговоры в Санкт-Петербурге. Лукашенко предложил Путину поддержать 15 крупных совместных проектов. Он одобрил их и обещал выделить $1,5 млрд. Тогда же лидеры договорились выпускать импортозамещающую продукцию и жестко контролировать этот процесс.

В то же время министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Москва и Минск должны срочно укрепить обороноспособность Союзного государства, повысить боеготовность региональной группировки войск и единой региональной системы ПВО. Он сказал, что Россия и Белоруссия сотрудничают «в условиях беспрецедентного давления Запада, необъявленной войны».

