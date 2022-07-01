Путин заявил об ускорении объединительных процессов с Белоруссией

Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 июля
EUR ЦБ: 54,64 (+0,78) Инвестиции, 30 июн, 15:56
Курс доллара на 1 июля
USD ЦБ: 52,51 (+1,35) Инвестиции, 30 июн, 15:56
Эдоган сообщил о подготовке телефонных переговоров с Путиным и Зеленским Политика, 14:59
Нейрокепка и искусственный интеллект: как сконцентрироваться на дороге Партнерский проект, 14:50
Генрих Мхитарян перешел в один из самых титулованных клубов Италии Спорт, 14:48
Путин заявил премьеру Индии о «провокационном» курсе Киева Политика, 14:48
ФБР объявило награду в $100 тыс. за информацию о «криптокоролеве» Крипто, 14:46
ЕС счел необоснованной угрозу России разорвать отношения с Болгарией Политика, 14:46
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:42
«Один в один»: три ошибки, из-за которых ваш товарный знак не защитят Pro, 14:39
Годовая инфляция в Еврозоне достигла в июне рекордных 8,6% Экономика, 14:37
Продажа статуса: как монетизировать желание водителей выделиться Партнерский проект, 14:27
«Северный поток» остановят на 10 дней Бизнес, 14:25
Тарасова обвинила ISU в несправедливом отношении к Валиевой Спорт, 14:14
Кремль исключил удар по мирным целям после данных об обстреле под Одессой Политика, 14:12
«МегаФон» признан лидером по развитию VoLTE в России Пресс-релиз, 14:10
Война санкций ,  

Путин заявил об ускорении объединительных процессов с Белоруссией

К этому подталкивает «беспрецедентное санкционное давление»: вместе странам будет проще минимизировать ущерб от ограничений, объяснил президент России

Video

Давление на Россию и Белоруссию со стороны западных стран способствует объединительным процессам стран. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в обращении к участникам IX Форума регионов России и Белоруссии, видео опубликовано на сайте Кремля.

«Беспрецедентное политическое и санкционное давление со стороны так называемого коллективного запада подталкивает нас к тому, чтобы ускорить объединительные процессы», — заявил он.

По словам Путина, вместе странам будет проще минимизировать ущерб от санкций, освоить выпуск востребованной продукции, наработать новые компетенции и расширить сотрудничество с дружественными странами.

Лукашенко и Путин договорились жестко контролировать импортозамещение
Экономика
Александр Лукашенко и Дмитрий Азаров

Россия и Белоруссия продолжают наращивать сотрудничество в политике, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах с учетом интересов друг друга, отметил Путин.

Он назвал приоритетной задачей стран запуск программ по промышленному и технологическому обновлению. Россия готова поддержать белорусские инвестиционные проекты по созданию новых и модернизации действующих производств, указал президент.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Kevin Dietsch / Getty Images Фастфуд и зарядка для мозга: как держит себя в форме Уоррен Баффет
Статьи
Pro
Налоговые споры: на что обратить внимание прямо сейчас
Кейсы
Pro
Фото: Shutterstock «Я счастлив, что меня уволили»: каково работать в Tesla — в 5 пунктах
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Акции Coinbase рухнули вслед за криптой. Стоит ли их покупать на просадке
Прогнозы
Pro
Фото: Shutterstock Что такое амнистия капитала и зачем она нужна владельцам криптовалют
Статьи
Pro
Как отличить конфликтного кандидата на интервью: 7 признаков
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock «На дне». Какие российские активы способны на рост несмотря на санкции
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Почему россияне отказываются от покупки квартир и что будет со спросом
Прогнозы

Путин пообещал передать Минску ракетные комплексы «Искандер-М»
Политика
Загрузка ракетного комплекса&nbsp;&laquo;Искандер-М&raquo;

Россия и Белоруссия попали под санкции Евросоюза и других западных стран после признания Москвой ЛНР и ДНР и начала российской военной операции на Украине. Белорусский президент Александр Лукашенко заявлял. что военные страны не участвуют в боевых действиях на Украине.

Путин и Лукашенко не раз называли западные санкции незаконными. В середине июня белорусский президент подчеркнул, что страна должна «красиво выкрутиться» из ситуации с ограничениями.

25 июня президенты России и Белоруссии провели переговоры в Санкт-Петербурге. Лукашенко предложил Путину поддержать 15 крупных совместных проектов. Он одобрил их и обещал выделить $1,5 млрд. Тогда же лидеры договорились выпускать импортозамещающую продукцию и жестко контролировать этот процесс.

Шойгу заявил о необходимости срочно укрепить оборону Союзного государства
Политика
Сергей Шойгу и Виктор Хренин (слева направо)

В то же время министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Москва и Минск должны срочно укрепить обороноспособность Союзного государства, повысить боеготовность региональной группировки войск и единой региональной системы ПВО. Он сказал, что Россия и Белоруссия сотрудничают «в условиях беспрецедентного давления Запада, необъявленной войны».

Авторы
Теги
Жанна Антохина
Владимир Путин Белоруссия санкции объединение
Материалы по теме
Лукашенко и Путин договорились жестко контролировать импортозамещение
Экономика
Лукашенко призвал дать ответ авиации НАТО, способной нести ядерные заряды
Политика
Рогозин сообщил о начале отбора белорусских космонавтов для полета на МКС
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter