Путин заявил об ускорении объединительных процессов с Белоруссией
Давление на Россию и Белоруссию со стороны западных стран способствует объединительным процессам стран. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в обращении к участникам IX Форума регионов России и Белоруссии, видео опубликовано на сайте Кремля.
«Беспрецедентное политическое и санкционное давление со стороны так называемого коллективного запада подталкивает нас к тому, чтобы ускорить объединительные процессы», — заявил он.
По словам Путина, вместе странам будет проще минимизировать ущерб от санкций, освоить выпуск востребованной продукции, наработать новые компетенции и расширить сотрудничество с дружественными странами.
Россия и Белоруссия продолжают наращивать сотрудничество в политике, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах с учетом интересов друг друга, отметил Путин.
Он назвал приоритетной задачей стран запуск программ по промышленному и технологическому обновлению. Россия готова поддержать белорусские инвестиционные проекты по созданию новых и модернизации действующих производств, указал президент.
Россия и Белоруссия попали под санкции Евросоюза и других западных стран после признания Москвой ЛНР и ДНР и начала российской военной операции на Украине. Белорусский президент Александр Лукашенко заявлял. что военные страны не участвуют в боевых действиях на Украине.
Путин и Лукашенко не раз называли западные санкции незаконными. В середине июня белорусский президент подчеркнул, что страна должна «красиво выкрутиться» из ситуации с ограничениями.
25 июня президенты России и Белоруссии провели переговоры в Санкт-Петербурге. Лукашенко предложил Путину поддержать 15 крупных совместных проектов. Он одобрил их и обещал выделить $1,5 млрд. Тогда же лидеры договорились выпускать импортозамещающую продукцию и жестко контролировать этот процесс.
В то же время министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Москва и Минск должны срочно укрепить обороноспособность Союзного государства, повысить боеготовность региональной группировки войск и единой региональной системы ПВО. Он сказал, что Россия и Белоруссия сотрудничают «в условиях беспрецедентного давления Запада, необъявленной войны».