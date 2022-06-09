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Политика ,  
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Лукашенко заявил о выделении Россией Минску $1,5 млрд на импортозамещение

Деньги пойдут на реализацию проектов по импортозамещению в Белоруссии. Лукашенко добавил, что без импортозамещения, особенно в критических отраслях, стране будет очень сложно развиваться

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Россия выделит Белоруссии $1,5 млрд на участие в программах импортозамещения, сообщил президент Александр Лукашенко во время встречи с губернатором Курской области Романом Старовойтом, передает БелТА.

«С нашей стороны мы предложили россиянам конкретные проекты, которые очень нужны и будут в ближайшее время востребованы не только в Беларуси, но и в Российской Федерации. Россияне выделяют около полутора миллиардов долларов на эти программы только на территории Беларуси. Мы понимаем, что без импортозамещения, особенно по критическим отраслям, так называемому критическому импорту, нам будет очень сложно развиваться», — сказал Лукашенко, добавив, что такое решение было принято совместно с президентом Владимиром Путиным. Белоруссия попала под западные санкции из-за поддержки российской спецоперации на Украине.

Он также сообщил, что Белоруссия готова развивать торговлю с Курской областью и реализовывать там проекты под ключ. «Мы готовы вам оказывать услуги по капитальному ремонту жилья, проектированию, проведению инженерных изысканий. Готовы строить под ключ. Готовы поставлять лифтовое оборудование», — пояснил Лукашенко. Он добавил, что Белоруссия заинтересована в поставках в регион карьерной техники, грузовых автомобилей, сельхозтехники, строительной и дорожной техники.

Белоруссия впервые обошла Германию по поставкам в Россию
Экономика
Фото:Владимир Смирнов / ТАСС

В конце мая заместитель министра промышленности Дмитрий Харитончик сообщал, что экспорт белорусской промышленной продукции в Россию за четыре месяца вырос на 30%. Bloomberg писал, что только в апреле рост белорусского экспорта в Россию составил более чем 100%.

Агентство также утверждало, что Белоруссия впервые обошла Германию по экспорту в Россию в денежном выражении.

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В апреле Лукашенко заявлял, что Минску есть что предложить Москве, и уверял, что Белоруссия способна преодолеть последствия санкций. Белорусский президент тогда в очередной раз прибыл в Россию с визитом и вместе с президентом Владимиром Путиным посетил космодром Восточный. «Все свое. Все делаете вы своими руками. Чего мы паримся тут из-за этих санкций. Что мы, дома не построим? Построим. Все сделаем. Время надо немножко», — прокомментировал он инфраструктуру космодрома.

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Персоны
Мария Лисицына Мария Лисицына
Александр Лукашенко Импортозамещение Белоруссия

Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии

30 августа 1954 года
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