Лукашенко и Путин договорились жестко контролировать импортозамещение

Александр Лукашенко и Дмитрий Азаров (Фото: president.gov.by)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время последних переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным договорились досконально контролировать процесс импортозамещения, заявил глава Белоруссии на встрече с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым, передает Telegram-канал «Пул Первого».

«Мы договорились, что мы очень жестко будем контролировать этот процесс импортозамещения. В противном случае мы склонны, знаете, и мы, и вы, к волоките, бюрократизму какому-то, все определим, все наметим, что надо решить, а потом как начнем реализовывать, начинаются чудеса», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что белорусские товары востребованы на российском рынке, и уже не стоит вопрос не «как продать», а «как удовлетворить спрос России».

«Задача нашего правительства — ни в коем случае не отказать ни по одному из направлений, не оставить контракты неудовлетворенными», — отметил глава государства.

Переговоры Путина и Лукашенко прошли 25 июня в Санкт-Петербурге. Во время встречи Лукашенко сообщил, что Белоруссия предложила 15 крупных совместных проектов в разных отраслях, российская сторона одобрила их и поддержала, пообещав выделить $1,5 млрд.

«Если все пойдет так, как мы запланировали, в ближайшее время мы начнем выпускать импортозамещающую продукцию. То есть те компании недружественных стран, которые поставляли нам, в Россию и Беларусь, продукцию, мы в течение этого и следующего года сможем произвести свою», — пообещал белорусский президент.