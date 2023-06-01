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Подрыв «Северных потоков» ,  
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В Германии провели обыск по украинскому следу в подрыве Nord Stream

Süddeutsche Zeitung: в Германии провели обыск по делу о взрывах на «Северных потоках»
Во Франкфурте-на-Одере прошел обыск у женщины, которая имеет общего ребенка с предполагаемым участником подрывов на «Северных потоках», служащим в рядах ВСУ. У ребенка взяли образцы ДНК
Утечка газа из газопровода &laquo;Северный поток&raquo;, архивное фото
Утечка газа из газопровода «Северный поток», архивное фото (Фото: Danish Defense Ministry / XinHua / Global Look Press)

Немецкие следователи 25 мая провели во Франкфурте-на-Одере обыск в квартире женщины, которая в прошлом состояла в семейных отношениях с возможным участником диверсии на «Северных потоках», сообщает немецкая газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источники. Позже информацию об обысках газете подтвердила немецкая прокуратура.

По данным издания, женщина проходит по делу как свидетель — она сотрудничает со следствием. Süddeutsche Zeitung пишет, что она имеет общего ребенка с одним из возможных подозреваемых — 26-летним украинским военнослужащим.

Следователи взяли образцы ДНК ребенка, чтобы сравнить их с теми, что были найдены на яхте «Андромеда» — именно это судно, по одной из версий, использовалось для организации подрывов. Если ДНК совпадет, то у германского следствия появится конкретный подозреваемый, отмечает газета.

Ранее в мае газета сообщала, что немецкое следствие изучает причастность нескольких украинцев к взрывам на газопроводах, в том числе 26-летнего выходца из Киева, который «может иметь отношение» к ВСУ. По данным источников издания, украинец, предположительно, предоставил владельцам «Андромеды» румынские документы на имя Стефана Марку. По версии следствия, в Румынии действительно есть человек с данными, аналогичными тем, что в документах, но в момент взрывов на газопроводе он находился на родине.

Взрывы на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» произошли в конце сентября 2022 года: на двух трубах СП-1 и одной СП-2 обнаружили утечки. Компания-оператор Nord Stream AG сообщила о беспрецедентных разрушениях. Президент России Владимир Путин возложил ответственность за подрыв на «англосаксов», которым нарушение работы газопроводов «было выгодно». США и Великобритания свою причастность к этому опровергали.

Расследованием подрыва газопроводов занимаются Германия, Швеция и Дания, в международных водах которых произошли взрывы. МИД заявлял, что Москву «не подпускают» к расследованию.

Есть несколько версий случившегося. В феврале американский журналист Сеймур Херш опубликовал в своем блоге расследование, в котором, ссылаясь на анонимный источник, он утверждал, что подрыв был организован американскими водолазами при содействии Норвегии. После публикации расследования Россия потребовала от США разъяснений. Вашингтон информацию опроверг.

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О возможном участии в подрыве «проукраинской группировки» в марте писали наиболее влиятельные западные издания, среди них The New York Times, Die Zeit и Washington Post. Президент Украины Владимир Зеленский причастность Киева к взрывам отвергал. По его словам, такие материалы «играют на руку России».

Путин заявил, что информация о причастности украинских активистов ко взрывам — это «полная чушь». По его словам, взрыв такой мощности и на такой глубине могли устроить только «специалисты, причем поддержанные всей мощью государства, которое располагает определенными технологиями».

В Германии провели обыск по украинскому следу в подрыве Nord Stream
В Германии провели обыск по украинскому следу в подрыве Nord Stream

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Илья Пламенев Илья Пламенев
обыск ДНК Северный поток Германия расследование
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