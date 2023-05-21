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В Германии сообщили об украинском следе во взрывах на «Северных потоках»

Süddeutsche Zeitung сообщила о возможной причастности украинцев ко взрывам на Nord Stream
Показавший румынские документы владельцам лодки, предположительно, имевшей отношение к взрыву, может быть 26-летним украинцем, который родился под Киевом и имеет отношение к ВСУ, утверждается в статье Süddeutsche Zeitung
Фото: Lisi Niesner / Reuters
Фото: Lisi Niesner / Reuters

Немецкое следствие изучает причастность нескольких украинцев к взрывам на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», причем один из этих людей может иметь отношение к ВСУ, пишет Tages-Anzeiger. Статью подготовила немецкая газета Süddeutsche Zeitung совместно с польскими, датскими и шведскими СМИ. Две существующие версии следователей ведут на Украину, говорится в материале.

В расследовании фигурирует компания Feeria Lwowa, зарегистрированная в Варшаве и арендовавшая судно «Андромеда» у немецкой компании — оно могло быть задействовано во взрывах на «Северных потоках». У Feeria Lwowa нет ни сотрудников, ни офисов, ни сайта — «подозрительно похоже на подставную фирму», отмечает в статье.

Компания основана в 2016 году и сейчас официально принадлежит 32-летней женщине из Керчи. Ее украинский паспорт фигурирует в документах польской компании, но она, пишет издание, судя по всему, сменила имя и получила российское гражданство. Газете она сказала, что не знает, что ей принадлежит Feeria Lwowa. С сентября 2021 года главой и акционером компании является 55-летняя украинка. Она отказалась отвечать и попросила прислать ей вопросы по электронной почте.

Еще одна версия связана с человеком, который предоставил владельцам «Андромеды» румынские документы на имя Стефана Марку. По версии следствия, в Румынии действительно есть человек с данными, аналогичными тем, что в документах, но в момент взрывов на газопроводе он находился на родине.

Представившийся Марку человек мог быть 26-летним украинцем, утверждает издание. Он находится в поле зрения немецких правоохранительных органов, но его личность до сих пор не установлена. Авторы статьи знают его имя, но не раскрывают «из соображений безопасности». По утверждению издания, он родом из города под Киевом и может иметь отношение к вооруженным силам Украины.

Авторы заметки заявили, что смогли установить еще одного украинца, который может иметь отношение к подрыву газопровода. Речь идет о человек из-под Одессы. Его имя в статье не называется, но он известен немецким следственным органам, пишет издание. Источники сказали, что этот украинец не участвовал напрямую в произошедшем, а скорее играл «вспомогательную роль».

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Издание отмечает, что в деле остается много открытых вопросов. Даже если украинцы и были причастны ко взрыву, они не обязательно могли действовать с ведома или согласия Киева, считают авторы материала.

Материал дополняется.

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Северный поток подрыв расследование Украина
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