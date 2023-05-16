Дания назвала причину «толчков» в районе диверсии на «Северных потоках»

Остров Борнхольм (Фото: Patrick Pleul / dpa / Global Look Press)

Жители острова Борнхольм в Балтийском море, рядом с которым пролегают газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2», днем 13 мая сообщили о сильных подземных толчках в этом районе Геологической службе Дании и Гренландии (GEUS), говорится в сообщении организации.

Сейсмологи службы изучили показатели датчиков и пришли к выводу, что эти «толчки» не были вызваны землетрясением, как ученые предполагали изначально. Не регистрировали землетрясений и в соседних с Данией странах, говорится в сообщении GEUS. Также эксперты исключили версию о том, что подземные колебания стали результатом контролируемого взрыва в Польше — взрыв, о котором идет речь, был слишком маленьким, чтобы привести к такому эффекту, считают они.

Ученые пришли к выводу, что толчки не были подземными, и, следовательно, вероятно были вызваны волнами«акустического давления от одного или нескольких событий где-то в атмосфере».

«Акустические волны в атмосфере лежат за пределами компетенции GEUS, поэтому сейсмологи службы не могут строить предположения о том, что вызвало эти мощные волны давления», — говорится в сообщении организации.

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