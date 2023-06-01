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Генерал ВСУ Сырский заявил о приостановке фланговых атак под Бахмутом

Генерал ВСУ Сырский: украинские военные приостановили фланговые атаки под Артемовском
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Украинские военные в течение последних дней приостановили продвижение на флангах на бахмутском направлении. Об этом сообщил командующий сухопутными войсками ВСУ генерал Александр Сырский в комментарии «Украинской правде».

По словам генерала, ситуация на артемовском направлении изменилась. На фоне вывода подразделений ЧВК «Вагнер» и заменой подразделениями Минобороны России ситуация может производить впечатление затишья, отметил он.

Однако Сырский назвал обманчивым такое впечатление, добавив, что «к сожалению, это лишь временное затишье».

Врио главы ДНР Денис Пушилин 1 июня сообщил, что ВСУ пытаются вернуть утраченные позиции в Артемовске, но российские войска это пресекают. «Попытки есть работы по флангам», — отметил он.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 20 мая заявил, что бойцы полностью заняли город. На следующий день о взятии Артемовска под полный контроль российских войск отчиталось Минобороны России.

Спустя несколько дней Пушилин заявил, что «пик тревожности» насчет возможности окружения российских военных в Артемовске пройден, но риск по-прежнему существует. Пригожин отметил, что с 25 мая военные ЧВК начнут выходить из города, а их позиции займут российские части.

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Украинская сторона не признает взятие города ВС России. Замминистра обороны Украины Анна Маляр 20 мая говорила, что ситуация в Бахмуте «критическая», но бои продолжаются. Президент Украины Владимир Зеленский 21 мая заявил, что бойцы ВСУ еще находятся в Бахмуте.

Теги
ВСУ Украина Артёмовск (Бахмут)
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