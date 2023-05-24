Пушилин заявил о пройденном «пике тревожности» на флангах Артемовска

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«Пик тревожности» насчет возможности окружения российских военных в Артемовске (украинское название — Бахмут) пройден, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live».

«Я считаю, что риск минимизирован, но, безусловно, он существует, потому что противник может кидать еще какие-то резервы», — сказал Пушилин (цитата по «РИА Новости»).

21 мая Минобороны сообщило о взятии Артемовска под полный контроль российских сил. За день до этого об этом же говорил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Он уточнил, что с 25 мая военные ЧВК начнут выходить из города, а их позиции займут российские военные.

Украинская сторона не признает взятие города российскими военными. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 20 мая говорила, что ситуация в Бахмуте «критическая», но бои продолжаются, украинские силы контролируют «определенные промышленные и инфраструктурные объекты» и частный сектор района Самолет на юго-западе города. Президент Украины Владимир Зеленский 21 мая заявил, что бойцы ВСУ еще находятся в Бахмуте.

При этом 22 мая Пушилин сообщил, что российские военные начали разминирование города.