Пушилин заявил о пройденном «пике тревожности» на флангах Артемовска

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 мая
EUR ЦБ: 86,55 (+0,05) Инвестиции, 23 мая, 16:43 Курс доллара на 24 мая
USD ЦБ: 80,17 (+0,23) Инвестиции, 23 мая, 16:43
Роскомнадзор предупредил об опасностях рекомендательных сервисов Политика, 10:39
FIE лишила Европейские игры статуса ЧЕ из-за проблем россиян с визами Спорт, 10:35
Все жестче и жестче: как иностранные банки изучают клиентов из России Pro, 10:35
Президент республики Сербской назвал вынужденной операцию на Украине Политика, 10:34
Квартира в Киргизии: как купить и сколько стоит Недвижимость, 10:33
Самый ценный игрок Кубка Гагарина 2021 года перешел в СКА Спорт, 10:31
Гладков сообщил об обстреле села в Белгородской области Политика, 10:23
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
Кондитерская фабрика «Акконд» приняла участие в выставке Sial China-2023 Пресс-релиз, 10:20
Богатейший человек в мире Арно потерял за день более $11 млрд Бизнес, 10:16
Daily Mail сообщила об истощении запасов вооружений Великобритании Политика, 10:14
Где найти жилье рядом с магазинами, кафе и другими сервисами РБК и ПИК, 10:12
Аборты, оружие, экология: в чем инвесторы-активисты обвиняют компании США Pro, 10:11
ФБР предупредило о завлечении людей в рабство криптовалютными мошенниками Крипто, 10:10
Кадры встречи Мишустина с премьером Госсовета КНР. Видео Политика, 10:08
Военная операция на Украине ,  
0 

Пушилин заявил о пройденном «пике тревожности» на флангах Артемовска

Врио главы ДНР Пушилин: «пик тревожности» о возможном окружении Артемовска ВСУ пройден
Фото: Никита Цицаги / Global Look Press
Фото: Никита Цицаги / Global Look Press

«Пик тревожности» насчет возможности окружения российских военных в Артемовске (украинское название — Бахмут) пройден, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live».

«Я считаю, что риск минимизирован, но, безусловно, он существует, потому что противник может кидать еще какие-то резервы», — сказал Пушилин (цитата по «РИА Новости»).

21 мая Минобороны сообщило о взятии Артемовска под полный контроль российских сил. За день до этого об этом же говорил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Он уточнил, что с 25 мая военные ЧВК начнут выходить из города, а их позиции займут российские военные.

Украинская сторона не признает взятие города российскими военными. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 20 мая говорила, что ситуация в Бахмуте «критическая», но бои продолжаются, украинские силы контролируют «определенные промышленные и инфраструктурные объекты» и частный сектор района Самолет на юго-западе города. Президент Украины Владимир Зеленский 21 мая заявил, что бойцы ВСУ еще находятся в Бахмуте.

При этом 22 мая Пушилин сообщил, что российские военные начали разминирование города.

Пушилин заявил о пройденном «пике тревожности» на флангах Артемовска
Пушилин заявил о пройденном «пике тревожности» на флангах Артемовска

Читайте на РБК Pro
Как избежать краха карьеры, когда все вокруг нестабильно — четыре навыка
«Можно и нужно торговаться»: как договориться с турецким партнером
Благотворительность: когда можно снизить налог на прибыль
Как инженер-самоучка построил космический бизнес стоимостью $2 млрд
Теги
Денис Пушилин ДНР Артёмовск (Бахмут)
Материалы по теме
Пушилин напомнил, что «Артемовск, и точка»
Политика
Пушилин сообщил о начале разминирования Артемовска
Политика
В ДНР заявили о «забытых и брошенных» украинских военных в Артемовске
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter