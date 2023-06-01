Пушилин сообщил о попытках украинских войск отбить Артемовск

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ВСУ пытаются вернуть утраченные позиции в Артемовске (Бахмуте), но российские войска пресекают эти попытки, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в кулуарах форума «Какая Украина нам нужна?», передает ТАСС.

«Попытки есть работы по флангам, но это абсолютно закономерно: после освобождения любого населенного пункта, большого или маленького, противник пытается вернуть утраченные позиции. На данном этапе, по той информации, которая у меня есть, эти попытки купируются нашими подразделениями», — сказал он.

20 мая основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что его бойцы полностью заняли город. На следующий день о взятии Артемовска под полный контроль российских войск отчиталось Минобороны. Киев потерю города официально не признавал.

24 мая Пушилин сказал, что «пик тревожности» насчет возможности окружения российских военных в Артемовске пройден, но риск по-прежнему существует, «потому что противник может кидать еще какие-то резервы».