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В Минобороны Украины назвали ситуацию в Артемовске критической

Замглавы Минобороны Украины Маляр: ситуация в Артемовске критическая
Фото: София Гатилова / Reuters
Фото: София Гатилова / Reuters

В Артемовске (украинское название города — Бахмут) идут тяжелые бои, ситуация критическая. Об этом в своем телеграм-канале заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр после того, как основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о взятии города под контроль.

По ее словам, украинские силы контролируют «определенные промышленные и инфраструктурные объекты» в районе Самолет, а также частный сектор в нем. Самолет находится на юго-западе города.

20 мая основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что бойцы его структуры взяли под контроль весь Артемовск. По его словам, операция по взятию города длилась 224 дня. До 25 мая бойцы «Вагнера» осмотрят город, создадут рубежи обороны и «передадут военным, чтобы дальше они занимались». С этого дня ЧВК будет выводить свои подразделения «на отдых и переподготовку», уточнил Пригожин.

Российское Минобороны не комментировало заявление Пригожина о взятии города под контроль. Представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый заявил «Фокусу», что украинские силы продолжают вести бои в юго-западной части города.

В апреле президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина не станет отказываться от удержания Артемовска, потому что потеря этого города может открыть российским войскам плацдарм для наступления.

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