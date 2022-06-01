Лавров увидел разумную позицию США по поставкам оружия Украине

При этом, по мнению главы МИД России, Киев «переходит все рамки приличия» в просьбах об оружейных поставках. Также, по словам Лаврова, НАТО усиливает собственную безопасность в нарушение обязательств

Фото: Mauricio Campino / AP

В России считают разумной позицию США относительно поставок Украине вооружений, в то же время Киев «переходит все рамки приличия» в просьбах об оружейных поставках. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции.

«Признаки разумных оценок мы услышали из Вашингтона, позицию на этот счет мы неоднократно передавали по каналам, которые существуют между нашими странами — между Россией и ключевыми западными государствами, — они ее хорошо знают», — сказал министр.

Вместе с тем Лавров обвинил Украину, просящую о поставках реактивных систем залпового огня, в провоцировании Запада к вовлечению в конфликт на украинской территории. «Такие риски существуют. То, чего требует так безапелляционно, по-хозяйски, киевский режим от своих западных покровителей, во-первых, переходит все рамки приличия и дипломатического общения, во-вторых, является прямой провокацией, нацеленной на то, чтобы вовлечь Запад в военные действия», — заявил Лавров.

Он также заявил, что НАТО усиливает собственную безопасности в ущерб другим странам и обвинил альянс в нарушении обязательств в рамках ОБСЕ.

«Мы не против того, как запад устраивает свои собственные дела в рамках созданных им институтов, таких как НАТО и Европейский союз, но мы против того, чтобы Запад разрушал глобальные обязательства, в том числе обязательства, которые были приняты в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе», — сказал Лавров.

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По его словам, данные обязательства гласят, что ни одна страна «не может укреплять свою безопасность за счет безопасности других и ни одна организация не имеет права претендовать на доминирование в евроатлантическом регионе». «А НАТО занимается именно этим», — добавил глава МИД.

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