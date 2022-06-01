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В Кремле усомнились в обещаниях Зеленского не атаковать ракетами Россию

Дмитрий Песков: Москва не верит обещаниям Киева не атаковать Россию американскими РСЗО
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что его армия не будет применять поставляемые странами запада системы залпового огня против российской территории. О поставке таких систем сообщили США
Фото: U.S. Marines / ZUMAPress.com / Global Look Press
Фото: U.S. Marines / ZUMAPress.com / Global Look Press

В Москве не верят обещаниям украинского президента Владимира Зеленского не наносить ударов по российской территории поставляемыми странами Запада реактивными системами залпового огня (РСЗО). Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет. <...> Для того чтобы доверять, нужно иметь опыт случаев, когда данные обещания сдерживались. К сожалению, такой опыт отсутствует напрочь», — сказал Песков (цитата по ТАСС).

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Он обвинил Зеленского в невыполнении предвыборного обещания «раз и навсегда покончить с войной на юго-востоке Украины», а также в том, что Украина не выполнила минские договоренности, которые, по словам Пескова, «канули в Лету». «Поэтому особого кредита доверия к украинской стороне у нас нет», — добавил он.

Президент Украины в интервью Newsmax 1 июня призвал Запад поставлять стране оружие большой дальности, которое он пообещал применять только в целях защиты, а не наносить ударов по российской территории. «Нас не интересует, что происходит в России. Нас интересует только наша собственная территория», — сказал Зеленский, добавив, что на востоке Украины и в Донбассе сложилась тяжелая ситуация.

Ранее Киев неоднократно запрашивал поставки РСЗО M142 HIMARS и М270 «для обороны и ответа на удары со стороны России», но в Вашингтоне отказывались направлять на Украину такие установки, опасаясь, что украинские военные могут с их помощью обстреливать российскую территорию.

С начала российской военной операции страны Запада и НАТО поставили Киеву несколько партий оружия, но в то же время долгое время воздерживались от передачи тяжелой техники из-за опасений по поводу реакции Москвы. Однако поставки тяжелого вооружения начались в конце апреля, несколько стран заявили об отправке на Украину гаубиц и ракет различных модификаций.

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Президент США Джозеф Байден заявил 1 июня, что Вашингтон поставит Киеву современные ракетные системы и боеприпасы, которые позволят «более точно наносить удары по ключевым целям на полях сражений на Украине». По словам Байдена, в новый пакет военной помощи стоимостью $700 млн войдут, в числе прочего, РСЗО M142 HIMARS. В администрации Байдена подчеркнули, что украинские военные не будут применять их для ударов по целям на территории России.

В российском МИДе заявляли, что поставки Украине вооружений, способных достичь территории России, станут «серьезнейшим шагом к неприемлемой эскалации». Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, в свою очередь, потребовал от США прекратить «накачку» Украины оружием.

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Денис Ворошилов Денис Ворошилов
Дмитрий Песков Кремль Владимир Зеленский РСЗО атаки Россия
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