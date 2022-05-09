Пентагон сообщил о передаче Украине более 85 гаубиц
Министерство обороны США поставило Киеву более 85 гаубиц из 90 обещанных, сообщил передает телеканал CNN со ссылкой на представителя Пентагона.
К этим гаубицам США также передали 110 тыс. из 184 тыс. патронов. 2 мая США передали уже 70 гаубиц М777.
Представитель американского военного ведомства рассказал, что «более 310» украинских солдат завершили обучение работе с гаубицами, еще «50 с лишним» в настоящее время проходят такое же обучение, а еще двухнедельный курс по обслуживанию гаубиц.
Гаубицу М-777 разработали как сверхлегкое орудие в конце 1990-х, она стоит на вооружении в США, Индии, и ряда других стран. Как уточняла CBS News, она приобрела популярность в армиях западных стран, так как подходит для мобильных боевых действий и легко транспортируется по воздуху. В Министерстве нацобороны Канады утверждали, что M777 способна поражать цели на расстоянии до 30 км.
Кроме того, около 20 украинских военных завершили обучение по использованию беспилотников Phoenix Ghost, 60 военных — бронетранспортеров M113, 15 военных — мобильных радаров противовоздушной обороны Q64.
21 апреля власти США объявили, что собираются передать Украине очередной пакет военной помощи общей стоимостью $800 млн. В него должны были войти 72 гаубицы, 144 тыс. артиллерийских снарядов для них, 72 тактические машины для буксировки, 121 тактический беспилотник Phoenix Ghost, полевое оборудование и запчасти.
Кроме Вашингтона, гаубицы Киеву в последнее время поставляли Польша и Канада. Reuters писал, что власти Германии могут поставить Украине самоходные гаубицы.