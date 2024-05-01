В США заявили об отказе ряда компаний от контрактов в рамках помощи Киеву

Из-за фиксированной стоимости некоторые поставщики не желают заключать многолетние контракты с Пентагоном на восполнение поставляемых Украине вооружений, сообщили в управлении конгресса. Москва осуждает поставки оружия Киеву

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Некоторые подрядчики не хотят заключать с Минобороны США долгосрочные контракты с фиксированными ценами на восполнение поставляемых из запасов Пентагона вооружений Украине, говорится в отчете Контрольно-финансового управления конгресса GAO (Government Accountability Office).

По данным управления, американские военные ведомства заключили или планируют заключить в ближайшее время многолетние контракты на закупку пяти типов вооружений, поставляемых Украине. Однако представители Пентагона и представители подрядчиков сообщили GAO, что они сталкиваются с проблемами при реализации этих планов. Так, ряд подрядчиков неохотно заключают долгосрочные соглашения из-за их фиксированной цены.

«Министерство обороны собирает уроки, извлеченные из опыта первого использования дополнительного финансирования для замены [поставляемых Украине вооружений]. К ним относятся, среди прочего, замечания о проблемах и решениях использования многолетних контрактов на закупки», — говорится в отчете.

Как отмечают в GAO, американское военное ведомство уже предоставило Украине вооружения из своих запасов на миллиарды долларов. «По состоянию на март 2024 года конгресс выделил $25,9 млрд в виде дополнительного финансирования, которое Минобороны может использовать для замены этих вооружений. По состоянию на 31 декабря 2023 года Минобороны обязалось освоить более 70% этих средств — более $18 млрд. Более $16 млрд было выделено на закупку вооружений и расширение производственной базы, а оставшаяся сумма — на возмещение транспортных и логистических расходов Минобороны», — сказано в документе.

Вместе с этим Пентагон выявил множество проблем с цепочкой поставок, связанные с пандемией COVID-19 и возросшими требованиями со стороны Украины, а также «другими факторами». «Длительное время ожидания, связанное с поставками деталей и сырья от поставщиков, сказывается на многих программах вооружений», — указали авторы отчета.

24 апреля президент США Джо Байден подписал закон о выделении средств на финансирование военной помощи Украине на общую сумму почти $61 млрд. Это произошло спустя более чем полгода согласований в конгрессе. Больше трети от общей суммы, $23,2 млрд, будут выделены на восполнение запасов США. $13,8 млрд предназначены для закупки вооружений для Украины, $11,3 млрд — на «текущие военные операции США в регионе», $7,9 млрд — на поддержание функционирования украинского правительства, и $26 млн — на продолжение надзора за предоставляемой Киеву помощью.

В тот же день Пентагон раскрыл, что войдет в новый пакет помощи Киеву на $1 млрд: это зенитные ракеты Stinger; ракеты RIM-7 Sea Sparrow и AIM-9 Sidewinder; дополнительные боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS; артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм; боевые машины пехоты Bradley; противотанковые ракетные комплексы TOW и Javelin.

Пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Пэт Райдер отмечал, что первые вооружения в рамках крупного пакета будут переданы Украине в течение нескольких дней с момента подписания закона. 29 апреля Белый дом отчитался о передаче Киеву первых вооружений в рамках нового пакета помощи.

Москва осуждает поставки вооружений Киеву и заявляет, что они только затянут конфликт. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что новые поставки оружия Украине не изменят динамику в зоне боевых действий.