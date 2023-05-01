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Yonhap сообщил о предстоящем визите замглавы МИД Южной Кореи в Москву

Yonhap: замглавы МИД Южной Кореи и экс-посол в России Чан Хо Чжин приедет в Москву
По данным Yonhap, замглавы МИД встретится с российскими коллегами, с которыми не успел попрощаться после ухода с должности посла в Москве; подготовка к визиту идет на фоне напряженности между двумя странами из-за оружия для Киева
Чан Хо Чжин
Чан Хо Чжин (Фото: Павел Бедняков / РИА Новости)

Первый замглавы МИД Южной Кореи и бывший посол в России Чан Хо Чжин может в середине мая приехать в Москву, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на источники.

Предполагается, что визит дипломата продлится два дня, за это время он встретится с российскими чиновниками, с которыми не успел попрощаться после ухода с предыдущей должности. Чан Хо Чжин был назначен послом в России летом прошлого года, а в апреле, когда дипломат находился в Корее, ему предложили перейти на пост замглавы МИДа. Он согласился.

В МИД Южной Кореи не подтвердили ТАСС, что Чан Хо Чжин собирается приехать: «Это сообщение неверное».

Yonhap отмечает, что предполагаемая поездка планируется на фоне напряженности между Сеулом и Москвой. Она усилилась после того, как южнокорейский президент Юн Сок Ель заявил, что не исключает начала поставок оружия Украине в случае серьезной угрозы для мирного населения. До этого Сеул передавал Киеву только гуманитарную помощь, товары медицинского назначения и нелетальное военное оборудование, такое как противогазы. Согласно действующему Закону о внешней торговле, страна не может экспортировать вооружения за исключением «мирных целей»; кроме того, писала Washington Post со ссылкой на утечку документов США, в Южной Корее опасались реакции России.

Слова Юн Сок Еля вызвали резкую реакцию Москвы. В Кремле напомнили, что после введения санкций  Сеула из-за военных действий на Украине власти признали Южную Корею «недружественной страной» и заявили, что начало поставок вооружения «будет косвенно означать определенную стадию вовлеченности в этот конфликт». Зампред Совбеза Дмитрий Медведев пригрозил, что в ответ Россия может поставить новейшие образцы оружия КНДР (резолюция СБ ООН запрещает поставлять Пхеньяну оружие).

После этого южнокорейский лидер сказал в интервью WP, что, хотя Украина нуждается в военной помощи, в вопросе передачи Киеву оружия нужно учитывать «прямые и косвенные отношения между нашей страной и конфликтующими странами».

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