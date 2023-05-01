Yonhap сообщил о предстоящем визите замглавы МИД Южной Кореи в Москву
Первый замглавы МИД Южной Кореи и бывший посол в России Чан Хо Чжин может в середине мая приехать в Москву, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на источники.
Предполагается, что визит дипломата продлится два дня, за это время он встретится с российскими чиновниками, с которыми не успел попрощаться после ухода с предыдущей должности. Чан Хо Чжин был назначен послом в России летом прошлого года, а в апреле, когда дипломат находился в Корее, ему предложили перейти на пост замглавы МИДа. Он согласился.
В МИД Южной Кореи не подтвердили ТАСС, что Чан Хо Чжин собирается приехать: «Это сообщение неверное».
Yonhap отмечает, что предполагаемая поездка планируется на фоне напряженности между Сеулом и Москвой. Она усилилась после того, как южнокорейский президент Юн Сок Ель заявил, что не исключает начала поставок оружия Украине в случае серьезной угрозы для мирного населения. До этого Сеул передавал Киеву только гуманитарную помощь, товары медицинского назначения и нелетальное военное оборудование, такое как противогазы. Согласно действующему Закону о внешней торговле, страна не может экспортировать вооружения за исключением «мирных целей»; кроме того, писала Washington Post со ссылкой на утечку документов США, в Южной Корее опасались реакции России.
Слова Юн Сок Еля вызвали резкую реакцию Москвы. В Кремле напомнили, что после введения санкций Сеула из-за военных действий на Украине власти признали Южную Корею «недружественной страной» и заявили, что начало поставок вооружения «будет косвенно означать определенную стадию вовлеченности в этот конфликт». Зампред Совбеза Дмитрий Медведев пригрозил, что в ответ Россия может поставить новейшие образцы оружия КНДР (резолюция СБ ООН запрещает поставлять Пхеньяну оружие).
После этого южнокорейский лидер сказал в интервью WP, что, хотя Украина нуждается в военной помощи, в вопросе передачи Киеву оружия нужно учитывать «прямые и косвенные отношения между нашей страной и конфликтующими странами».