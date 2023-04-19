Президент Южной Кореи не исключил поставки вооружения Украине

Южная Корея может начать поставлять на Украину оружие в случае возникновения серьезной угрозы мирному населению страны, заявил южнокорейский президент Юн Сок Ель в интервью Reuters.

«Если возникнет ситуация, с которой международное сообщество не сможет мириться, например, в случае масштабных нападений на мирное население <...> или серьезных нарушений законов войны, то нам будет сложно настаивать лишь на гуманитарной или финансовой помощи», — сказал он. Reuters отмечает, что президент впервые высказался о возможной передаче вооружения Киеву.

По мнению Юн Сок Еля, со стороны международного права не будет ограничений степени поддержки обороны и восстановления Украины. С учетом развития ситуации в зоне боевых действий и отношений со сторонами конфликта южнокорейские власти примут «наиболее подходящие меры».

Сеул поставляет Киеву гуманитарную помощь и предметы военного назначения, такие как каски и бронежилеты. The Washington Post, ссылаясь на секретные документы Пентагона, утекшие в сеть, сообщала, что помощники южнокорейского лидера выказывали колебания относительно поставок США боеприпасов, которые Вашингтон затем мог бы перенаправить на Украину. Ожидалось, что президент США Джо Байден позвонит Юн Сок Ёлю напрямую, чтобы потребовать поставок. Утечка показала, что Сеул «разрывается между давлением Вашингтона и официальной политикой», которая запрещает Южной Корее поставлять летальное оружие воюющим сторонам.

Польский премьер Матеуш Моравецкий говорил, что Южная Корея «боится реакции России и Китая». Бывший южнокорейский посол на Украине Квон Ки Чанг считает, что Сеулу может грозить «экономическая и дипломатическая месть» со стороны Москвы.