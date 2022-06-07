Президент Южной Кореи назначил нового посла в России

Президент Республики Корея Юн Сок Ёль 7 июня назначил бывшего посла в Камбодже Чан Хо Чжина на должность посла в России. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на администрацию президента.

Кроме того, Юн Сок Ёль назначил послов в Китае, Японии и представителя при ООН. Так, послом в Японии стал эксперт по внешней политике Юн Док Мин, ранее возглавлявший Корейскую национальную дипломатическую академию, послом в КНР — профессор Сеульского национального университета Чон Чжэ Хо. Представителем республики при ООН был назначен бывший посол в Великобритании Хван Чжун Гука.

В настоящий момент должность посла Республики Корея в России занимает Ли Сок Пэ.

Юн Сок Ёль победил на выборах президента Южной Кореи 9 марта с результатом 48,59% голосов. Инаугурация нового главы государства состоялась 10 мая. Юн Сок Ёль — представитель консервативной партии «Сила народа», которая раньше находилась в оппозиции.

Ранее он говорил, что Сеул должен усилить давление на Москву и поддержать действия мирового сообщества. «Мы должны принять участие в международной кампании давления на Россию, которую до определенной степени проводит нынешнее правительство», — указывал президент.