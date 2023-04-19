Медведев пригрозил появлением российского оружия у КНДР

Медведев: интересно, что скажут жители Южной Кореи о появлении российского оружия у КНДР

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль допустил поставку оружия Украине в случае, если ее население подвергнется «крупномасштабному нападению». Пока Сеул предоставлял Киеву только нелетальную помощь

Дмитрий Медведев (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

КНДР может получить новейшие образцы российского вооружения в том случае, если Южная Корея начнет поставлять оружие Украине. Об этом написал в своем телеграм-канале первый заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что, в принципе, это государство готово поставлять киевскому режиму оружие», — написал он, напомнив, что раньше в Сеуле исключали поставку Украине летального оружия. «Интересно, что скажут жители этой страны, когда увидят новейшие образцы российского оружия у своих ближайших соседей — наших партнеров из КНДР?» — добавил Медведев.

Южная Корея начала оказывать поддержку Украине сразу после начала российской военной операции, однако до сих пор предоставляла ей только гуманитарную и нелетальную помощь: медикаменты, палатки, одеяла, пуленепробиваемые каски, средства для химической и радиологической защиты.

В начале марта премьер-министр Южной Кореи Хан Док Су подтвердил, что Сеул пока не собирается поставлять Киеву летальное оружие. При этом в середине апреля южнокорейский президент Юн Сок Ёль в интервью Reuters перед визитом в США допустил передачу вооружения Украине в случае, если ее население подвергнется «крупномасштабному нападению».

«Если возникнет ситуация, с которой международное сообщество не сможет смириться, например крупномасштабное нападение на мирных жителей, резня или серьезное нарушение законов войны, нам может быть трудно настаивать только на гуманитарной или финансовой поддержке», — отметил он.

Президент Южной Кореи добавил, что власти страны примут «наиболее подходящие меры» с учетом отношений со сторонами, участвующими в конфликте.

Власти России критикуют страны Запада за поставки оружия и военной техники Украине. В Москве считают, что подобными действиями Запад способствует эскалации ситуации и препятствует возможности урегулирования.