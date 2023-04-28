МИД призвал США и Корею не «раскачивать ситуацию» ядерным планированием

Министерство иностранных дел Российской Федерации, Москва (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Соглашение США и Южной Кореи о совместном планировании применения ядерного оружия негативно повлияет на региональную безопасность и глобальную стабильность. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, ее комментарий опубликован на сайте ведомства.

В Москве полагают, что дальнейшее применение Западом этой практики приведет к эскалации напряженности, «подстегиванию кризисных проявлений в области безопасности» и будет подталкивать страны к гонке вооружений. «Призываем США и их союзников <...> перестать раскачивать ситуацию и отказаться от шагов, ведущих к ослаблению общего уровня безопасности для всех государств», — сказано в заявлении представителя МИДа.

26 апреля президент США Джо Байден и его южнокорейский коллега Юн Сок Ёль подписали совместную декларацию. В ней Сеул подтвердил приверженность принципам нераспространения ядерного оружия. США, в свою очередь, пообещали обмениваться с Южной Кореей данными о стратегическом и ядерном планировании на Корейском полуострове. Также политики договорились создать новую Консультативную группу по вопросам ядерного сдерживания для обсуждения ядерного и стратегического планирования. Еще одна цель этой группы — контроль за «угрозой режиму нераспространения» ядерного оружия со стороны Северной Кореи.

В декларации Байден отметил, что любое нападение на Южную Корею со стороны КНДР с использованием ядерного оружия повлечет за собой ответ США. Вашингтон обещал нарастить частоту появления своего стратегического оружия на юге Корейского полуострова.

Власти Южной Кореи не раз допускали возможность привлечь ядерные силы США в регион, в том числе для совместных учений. В январе Юн Сок Ёль заявил, что Сеул может разместить на территории страны чужое ядерное оружие или разработать собственное, если ситуация в отношениях с КНДР ухудшится. США допускали применение своего ядерного оружия для защиты Южной Кореи.