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WP сообщила о стоящем перед Сеулом «выборе Софи» из-за оружия для Киева

WP сообщила о растущем давлении на Южную Корею из-за поставок Украине летального оружия
Южная Корея стоит перед выбором: продолжать придерживаться своей позиции не поставлять на Украину летальное оружие, либо помочь Киеву и столкнуться с «экономической и дипломатической местью» со стороны России
Джо Байден и Юн Сок Ёль
Джо Байден и Юн Сок Ёль (Фото: Getty Images)

Утечка секретных документов США, в которых фигурирует Южная Корея, привела к усилению давления на администрацию президента Юн Сок Ёля в вопросе поставок оружия Украине, пишет The Washington Post.

В документах, которые ранее публиковали WP и The New York Times, говорилось, что помощники южнокорейского лидера высказывали колебания относительно поставок США боеприпасов, которые Вашингтон затем мог бы перенаправить на Украину; как ожидалось, Байден позвонит Юн Сок Ёлю напрямую, чтобы потребовать поставок. Утечка показала, что Сеул «разрывается между давлением Вашингтона и официальной политикой», которая запрещает Южной Корее поставлять летальное оружие воюющим сторонам.

На этой неделе польский премьер Матеуш Моравецкий призвал Байдена поспособствовать передаче Сеулом артиллерийских снарядов, в которых нуждается Киев. «Мы говорили с Южной Кореей об этом, о доставке оружия и боеприпасов. Но я не думаю, что это возможно без вмешательства Соединенных Штатов. Южная Корея боится реакции России и Китая», — сказал он в интервью New York Times. Моравецкий призвал Байдена предоставить «какую-то гарантию безопасности» для Южной Кореи.

Однако, считает бывший посол Южной Кореи на Украине Квон Ки Чанг, возможности союзников ограничены, особенно если Сеулу будет грозить «экономическая и дипломатическая месть» со стороны России. По мнению дипломата, передача оружия Украине поможет Киеву, но тогда Сеул «столкнется с реальной угрозой возмездия». «Дипломатия дорого обходится Южной Корее, но нам нужно активизироваться, чтобы присоединиться к усилиям союзников Украины», — заявил он. По мнению экс-посла, перед страной сейчас стоит «выбор Софи» («Выбор Софи» — роман американского писателя Уильяма Стайрона о женщине из Польши, которая выжила в концлагере Освенцим в период Второй мировой войны. В лагере Софи ставят перед выбором — кого из ее двоих детей оставить в живых, а кого отправить в газовую камеру).

По мнению опрошенных WP аналитиков, давление стран Запада на Южную Корею в вопросе поставок боеприпасов Киеву растет в основном из-за того, что южнокорейское оружие производится в соответствии со стандартами НАТО. Снаряды, которые производит компания Poongsan Corp., регулярно используются в учениях с боевыми стрельбами для отработки возможного конфликта с Севером.

В 2022 году власти США договорились о покупке у Южной Кореи 100 тыс. снарядов калибра 155 мм, как писала Wall Street Journal, впоследствии их должны были передать Киеву. В Сеуле на это заявили, что страна твердо придерживается своей позиции не поставлять на Украину летальное оружие, и снаряды отправят в США при условии, что конечным потребителем выступят американцы.

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Комментируя утечку, южнокорейские власти заявили, что часть просочившихся в сеть документов содержит «измененную» и «ложную» информацию. Представитель президента заявил о намерении обсудить с Вашингтоном вопросы, поднятые в результате публикации. Позднее издание Korea Herald сообщило, что руководство страны потребует от США «принять меры» в связи с утечкой.

13 апреля в США задержали подозреваемогов утечке секретных документов Пентагона. Им оказался 21-летний Джек Тейшейра, член разведывательного подразделения Национальной гвардии ВВС в Массачусетсе.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Южная Корея Украина поставки оружия летальное оружие утечка документов
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