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В Кремле отреагировали на возможную передачу Южной Кореей оружия Украине

Песков о поставках южнокорейского оружия Киеву: Сеул занял недружественную России позицию
Фото: Александр Клименко / Reuters
Фото: Александр Клименко / Reuters

Южная Корея заняла недружественную России позицию по конфликту на Украине, поэтому в новости о возможных поставках Сеулом оружия Киеву «нет ничего нового». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Конечно, начало поставок вооружения будет косвенно означать определенную стадию вовлеченности в этот конфликт», — добавил Песков.

Все больше и больше стран со временем будут втягиваться в конфликт на Украине, уверен он.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в опубликованном 19 апреля интервью агентству Reuters не исключил поставки вооружения Украине. По его словам, это будет сделано в случае серьезной угрозы мирному населению страны. Он отметил, что со стороны международного права не будет ограничений степени поддержки обороны и восстановления Украины.

Теги
Дмитрий Песков Южная Корея поставки оружия Украина Военная операция на Украине
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