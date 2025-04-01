Bloomberg узнал о поиске Индией альтернатив нефти из России из-за Трампа

Индийские компании начали искать альтернативы поставкам нефти из России из-за угрозы Трампа ввести вторичные санкции на российскую нефть, если тот сочтет Москву виновной в срыве мирной сделки по Украине, пишет Bloomberg

Фото: Алексей Андронов / ТАСС

Индийские нефтеперерабатывающие компании ищут альтернативы поставкам российской нефти на спотовом рынке, чтобы уменьшить зависимость от них, из-за заявления президента США Дональда Трампа о возможном введении вторичных санкций на российскую нефть. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на трейдеров, получивших уведомления о тендерах.

По словам источников агентства, знакомых с ситуацией, государственные компании Bharat Petroleum Corp. и Hindustan Petroleum Corp. ищут дополнительные поставки в мае из таких регионов, как Ближний Восток, Северное море и Средиземное море.

Кроме того, слова Трампа привели к росту цен на фьючерсы на бенчмарки: например, фьючерсы на американский сорт WTI (West Texas Intermediate) подорожали на 3,1%, что стало самым большим ростом почти за 11 недель, отмечает Bloomberg. Схожая ситуация складывалась после введения предыдущей администрацией США «самых значительных» санкций против российской энергетической отрасли в январе.

Как подчеркивает Bloomberg, в прошлом месяце как государственные, так и частные нефтеперерабатывающие компании были уверены в своей способности получать всю российскую нефть «после короткого перерыва, вызванного ужесточением санкций со стороны Вашингтона». После январского пакета санкций в отношении российского нефтегаза Reuters писал, что ограничения подтолкнут Индию и Китай к поиску альтернатив российским поставкам на Ближнем Востоке, в Африке и Америке.

При этом в последние годы поставки российской нефти способствовали снижению зависимости Индии от импорта с Ближнего Востока и из Африки. Так, в период с апреля 2024 по март 2025 года Россия обогнала ОАЭ и стала крупнейшим поставщиком нефти Индии: за год ее доля увеличилась с 14 до 57%.

Индия не присоединялась к санкциям, которые западные страны вводят в отношении России. Индийские компании попадают под ограничения США и Евросоюза по обвинениям в участии в обходе санкций против России.

После объявления масштабного пакета рестрикций в отношении российского энергетического сектора США потребовали от Индии cгрузить нефть из России с танкеров до 27 февраля. Под ограничения тогда попали, в частности, «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз», более 180 танкеров, которые Вашингтон считает «теневым флотом» России, и др. Нью-Дели согласился отказывать в разгрузке танкерам, на которые распространяются санкции США.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков вскоре после введения санкций заявил, что маршруты поставок «просто так перерубить невозможно»: если в одном месте что-то перекрывают, в другом появляется альтернативный маршрут. Он подчеркнул, что Москва будет искать варианты для минимизации последствий санкций.